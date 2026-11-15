Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Ανατριχιαστικό video: Ασυνείδητος έτρεχε με Porsche και τα παιδιά του να φωνάζουν τρομαγμένα
Βίντεο από τους Θρακομακεδόνες καταγράφει Porsche να κινείται με την ένδειξη του ταχύμετρου στα 115 χλμ./ώρα, ενώ δύο παιδιά ζητούν από τον οδηγό να επιβραδύνει. Οι σοβαρές ποινές που είναι αντιμέτωπος…
Στα πλάνα διάρκειας 57 δευτερολέπτων, ο οδηγός κρατά το τιμόνι με το ένα χέρι και συνεχίζει την πορεία του σε δρόμους με διασταυρώσεις και διερχόμενα οχήματα. Η δυνατή μουσική συνοδεύει τη διαδρομή, ενώ από τα πίσω καθίσματα ακούγονται οι εκκλήσεις των παιδιών: «Μπαμπά, πήγαινε πιο αργά». Παρά τις αντιδράσεις τους, η επικίνδυνη οδήγηση συνεχίζεται. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ατύχημα.
Ο άνδρας που δημοσίευσε το βίντεο αρνείται ότι βρισκόταν ο ίδιος στο τιμόνι. Υποστηρίζει ότι το υλικό τού έστειλε φίλος του και ότι τα δικά του παιδιά είναι ενήλικα. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι οι παιδικές φωνές ζητούσαν μεγαλύτερη ταχύτητα, δίνοντας διαφορετική εκδοχή για όσα καταγράφονται.
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