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Άγρια δολοφονία στη Λευκωσία: Νεκρή 44χρονη με τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι, δεύτερη γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της
Άγρια δολοφονία στη Λευκωσία: Νεκρή 44χρονη με τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι, δεύτερη γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της
Μία γυναίκα από το Βιετνάμ εντοπίστηκε νεκρή με τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι, ενώ δεύτερη γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη σε πεζοδρόμιο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η κυπριακή Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου
Μία 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα στη Λευκωσία, ενώ δεύτερη γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, έχοντας δεχθεί σοβαρά τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη.
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε περίπου μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα, όταν η κυπριακή Αστυνομία έλαβε πληροφορία για αιμόφυρτη γυναίκα σε πεζοδρόμιο, στο κέντρο της κυπριακής πρωτεύουσας.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα, ασιατικής καταγωγής, με σοβαρά τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, βρέθηκαν μπροστά σε μία δεύτερη γυναίκα, η οποία ήταν αναίσθητη στο πάτωμα, φέροντας τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.
Κλήθηκαν ιατροδικαστές, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία και διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Από τις πρώτες εξετάσεις εξακριβώθηκε ότι το θύμα ήταν 44 ετών και καταγόταν από το Βιετνάμ.
Οι δύο σκηνές έχουν αποκλειστεί και παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συλλογή τεκμηρίων.
Οι ανακριτές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της επίθεσης, ποια ήταν η σχέση μεταξύ των δύο γυναικών και ποιος ευθύνεται για το έγκλημα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητα του δράστη, ούτε έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της επίθεσης.
Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η κατάσταση της τραυματισμένης γυναίκας παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε περίπου μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα, όταν η κυπριακή Αστυνομία έλαβε πληροφορία για αιμόφυρτη γυναίκα σε πεζοδρόμιο, στο κέντρο της κυπριακής πρωτεύουσας.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα, ασιατικής καταγωγής, με σοβαρά τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Τα ίχνη αίματοςΚατά την έρευνα στη περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία και ακολούθησαν τα ίχνη, τα οποία τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο διαμέρισμα.
Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, βρέθηκαν μπροστά σε μία δεύτερη γυναίκα, η οποία ήταν αναίσθητη στο πάτωμα, φέροντας τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.
Κλήθηκαν ιατροδικαστές, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία και διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Από τις πρώτες εξετάσεις εξακριβώθηκε ότι το θύμα ήταν 44 ετών και καταγόταν από το Βιετνάμ.
Έρευνες για τον δράστηΤο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου, προσπαθώντας να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δέχθηκαν επίθεση οι δύο γυναίκες.
Οι δύο σκηνές έχουν αποκλειστεί και παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συλλογή τεκμηρίων.
Οι ανακριτές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της επίθεσης, ποια ήταν η σχέση μεταξύ των δύο γυναικών και ποιος ευθύνεται για το έγκλημα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητα του δράστη, ούτε έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της επίθεσης.
Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η κατάσταση της τραυματισμένης γυναίκας παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.
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