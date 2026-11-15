Πτώση της θερμοκρασίας και βροχές σήμερα σε αρκετές περιοχές, πού αναμένονται καταιγίδες τις βραδινές ώρες

Έως 6 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο - Βροχές το πρωί σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Εύβοια, νέα επιδείνωση το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο





Πού θα βρέξει σήμερα - Πότε αναμένονται καταιγίδες Σύμφωνα με τα νεότερα







Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν κατά τόπους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών.



Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται προς το βράδυ, όταν μια ατμοσφαιρική διαταραχή από τα δυτικά θα προκαλέσει αύξηση των νεφώσεων και εκδήλωση βροχοπτώσεων στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.







Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα.



Πτώση της θερμοκρασίας έως τους 15 βαθμούς στα βόρεια Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, λόγω της επικράτησης βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων.



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Στην κεντρική Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν περίπου στους 18 με 22 βαθμούς, ενώ στα νότια και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.



Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι βαθμιαία τοπικά στα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, οι οποίοι τις πρωινές ώρες θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ.



Ο καιρός στην Αττική Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ οι νεφώσεις θα είναι κατά περιόδους πυκνότερες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού.



Με πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας κυλά η Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ενώ νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από το απόγευμα και κυρίως τις βραδινές ώρες στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τμήματα της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ αργότερα βροχές και πιθανές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Παράλληλα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά κυρίως στα βόρεια, όπου οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, η ημέρα ξεκινά με παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.Στα βορειοανατολικά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων τις πρωινές ώρες, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να περιοριστούν, με διαστήματα βελτίωσης.Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν κατά τόπους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών.Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται προς το βράδυ, όταν μια ατμοσφαιρική διαταραχή από τα δυτικά θα προκαλέσει αύξηση των νεφώσεων και εκδήλωση βροχοπτώσεων στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας και στα βορειοδυτικά θαλάσσια τμήματα. Βροχές αναμένονται επίσης σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα.Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, λόγω της επικράτησης βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων.Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο υδράργυρος θα φτάσει γενικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να είναι ακόμη χαμηλότερες.Στην κεντρική Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν περίπου στους 18 με 22 βαθμούς, ενώ στα νότια και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι βαθμιαία τοπικά στα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, οι οποίοι τις πρωινές ώρες θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ οι νεφώσεις θα είναι κατά περιόδους πυκνότερες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού.

Υπάρχει μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, τοπικά ισχυρότεροι στα ανατολικά και στα θαλάσσια τμήματα.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με την πτώση να γίνεται αισθητή κυρίως κατά τις βραδινές ώρες.



Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, με τοπικές βροχές ή ασθενείς βροχοπτώσεις κατά διαστήματα.



Από το μεσημέρι τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν, με πιθανότητα να επιμείνουν πρόσκαιρα στα ορεινά τμήματα του νομού.



Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς έως μέτριοι.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα κυμανθεί περίπου από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



Αναλυτική πρόγνωση για τις υπόλοιπες περιοχές Μακεδονία και Θράκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειοανατολικά. Σταδιακή βελτίωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς.



Νησιά Ιονίου και Ήπειρος: Αρχικά παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν βροχές, με πιθανότητα καταιγίδων κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Κέρκυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ.



Θεσσαλία: Αυξημένες νεφώσεις κατά περιόδους, με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 18 βαθμούς.



Στερεά Ελλάδα και Εύβοια: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και την Εύβοια. Στη δυτική Στερεά αναμένεται νέα αύξηση των νεφώσεων το βράδυ, με βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.



Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς.



Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά καλός καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις. Στις Κυκλάδες υπάρχει μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στους 21 με 24 βαθμούς.



Νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βορειότερα νησιά. Στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 23 βαθμούς.



Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου Τη Δευτέρα αναμένεται να διατηρηθεί η αστάθεια κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές.



Τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα δυτικά, όπου δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.



Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.



Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, εκτός από το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα διατηρηθούν βόρειοι έως βορειοδυτικοί.



Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 16 με 18 βαθμούς στα βόρεια και τους 19 με 23 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.



Η τάση για τις επόμενες ημέρες δείχνει σταδιακή επικράτηση νοτίων ανέμων και πιθανή άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα από τα μέσα της εβδομάδας.