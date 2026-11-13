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Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο στην Αργολίδα
Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο στην Αργολίδα
Παρά την άμεση κινητοποίηση διερχόμενων πολιτών που έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα τραύματά του
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Λευκακίων – Δρεπάνου στην Αργολίδα, με θύμα έναν οδηγό δίκυκλου, έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο, όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε βαρύτατα ο αναβάτης της μηχανής. Παρά την άμεση κινητοποίηση διερχόμενων πολιτών που έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.
Αντίθετα, η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο βγήκε σώα από το συμβάν, αν και το όχημά της υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πλευρά του συνοδηγού.
Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασαν άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας Ναυπλίου.
Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η μοιραία σύγκρουση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε βαρύτατα ο αναβάτης της μηχανής. Παρά την άμεση κινητοποίηση διερχόμενων πολιτών που έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.
Αντίθετα, η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο βγήκε σώα από το συμβάν, αν και το όχημά της υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πλευρά του συνοδηγού.
Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασαν άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας Ναυπλίου.
Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η μοιραία σύγκρουση.
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