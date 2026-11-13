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Ανοίγει τις πύλες του για πρώτη φορά το Πεντάγωνο, στα χακί το μετρό για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων
Ανοίγει τις πύλες του για πρώτη φορά το Πεντάγωνο, στα χακί το μετρό για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων
Από τις 15 έως 24 Νοεμβρίου συρμοί του Μετρό και του Τραμ θα ντυθούν στα χρώματα της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ σε σταθμούς του Μετρό θα υπάρχουν αφίσες και θα προβάλλεται σχετικό βίντεο
Για πρώτη φορά, το «Πεντάγωνο» ανοίγει τις πύλες του στο κοινό, το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, να γνωρίσουν τη νέα βιοκλιματική πρόσοψη του κτηριακού συγκροτήματος και να περιηγηθούν σε μια μεγάλη υπαίθρια στατική έκθεση οπλικών συστημάτων και μέσων, πολλά από τα οποία παρουσιάστηκαν και στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα πλαισιώσει και η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ωστόσο, ο φετινός εορτασμός δεν θα μείνει μόνο εντός «Πενταγώνου». Συγκεκριμένα, από τις 15 έως 24 Νοεμβρίου, οι Ένοπλες Δυνάμεις «βγαίνουν» στην πόλη: συρμοί του Μετρό και του Τραμ θα ντυθούν στα χρώματα της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ σε σταθμούς του Μετρό θα υπάρχουν αφίσες και θα προβάλλεται σχετικό βίντεο.
Έτσι, η φετινή γιορτή αποκτά έτσι πιο ανοιχτό και εξωστρεφή χαρακτήρα, με ένα σαφές μήνυμα: οι Ένοπλες Δυνάμεις ανοίγουν τις πόρτες τους, κατεβαίνουν στην πόλη και συναντούν την κοινωνία από κοντά.
Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, να γνωρίσουν τη νέα βιοκλιματική πρόσοψη του κτηριακού συγκροτήματος και να περιηγηθούν σε μια μεγάλη υπαίθρια στατική έκθεση οπλικών συστημάτων και μέσων, πολλά από τα οποία παρουσιάστηκαν και στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα πλαισιώσει και η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ωστόσο, ο φετινός εορτασμός δεν θα μείνει μόνο εντός «Πενταγώνου». Συγκεκριμένα, από τις 15 έως 24 Νοεμβρίου, οι Ένοπλες Δυνάμεις «βγαίνουν» στην πόλη: συρμοί του Μετρό και του Τραμ θα ντυθούν στα χρώματα της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ σε σταθμούς του Μετρό θα υπάρχουν αφίσες και θα προβάλλεται σχετικό βίντεο.
Έτσι, η φετινή γιορτή αποκτά έτσι πιο ανοιχτό και εξωστρεφή χαρακτήρα, με ένα σαφές μήνυμα: οι Ένοπλες Δυνάμεις ανοίγουν τις πόρτες τους, κατεβαίνουν στην πόλη και συναντούν την κοινωνία από κοντά.
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