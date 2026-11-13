Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Δημήτρης Γ. Μαύρος, συνιδρυτής της MRB
ΕΛΛΑΔΑ
MRB

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Δημήτρης Γ. Μαύρος, συνιδρυτής της MRB

Ο Δημήτρης Γ. Μαύρος υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας δημοσκοπήσεων MRB

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Δημήτρης Γ. Μαύρος, συνιδρυτής της MRB
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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε ο Δημήτρης Γ. Μαύρος, ο οποίος ήταν ένας από τους συνιδρυτές της εταιρείας δημοσκοπήσεων MRB.

Ο Δημήτρης Γ. Μαύρος υπήρξε συνιδρυτής της ΜRB και του ομίλου Spot Thompson Total Communications Group, του οποίου διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος από το 1974 έως το 2013. Το 2013, μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση της Spot JWT, προχώρησε με τον Χρήστο Κερασιώτη στη δημιουργία νέου ανεξάρτητου διαφημιστικού σχήματος, της Black Cherry.

Ήταν ιδρυτής και πρόεδρος του PRC Group - The Management House, με δραστηριότητες που εκτείνονται στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, στην έρευνα αγοράς και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), αρχικά από τον Ιούλιο του 1997 έως τον Ιούλιο του 1999 και στη συνέχεια από τον Ιούνιο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2013.

Είχε διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) την περίοδο 1988-1996 και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ, του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και του ALBA.Στη δραστηριότητά του περιλαμβανόταν η προεδρία του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και του Great Place to Work Hellas, καθώς και η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

Ήταν πτυχιούχος Οικονομικών του Brandeis University, κάτοχος MBA από το City College της Νέας Υόρκης, ενώ είχε πραγματοποιήσει διδακτορικές σπουδές στην Οικονομετρία στο City University of New York.
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