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Επιχείρηση διάσωσης για 66χρονο που εγκλωβίστηκε μετά από κατάρρευση σιλό στην Φλώρινα, βίντεο
Επιχείρηση διάσωσης για 66χρονο που εγκλωβίστηκε μετά από κατάρρευση σιλό στην Φλώρινα, βίντεο
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/11) στην Παλαίστρα της Φλώρινας για έναν 66χρονο που εγκλωβίστηκε μετά από κατάρρευση μεταλλικού χώρου αποθήκευσης καλαμποκιού (σιλό).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό το μεσημέρι περίπου στις 14:00. Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Φλώρινας και Πτολεμαιδας καθώς και από την 5η ΕΜΑΚ και την 8η ΕΜΟΔΕ.
Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν διασωστικά εργαλεία και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 66χρονο, ο οποίος βρισκόταν κάτω από μεγάλη ποσότητα καλαμποκιού και είχε τραυματιστεί. Στη συνέχεια τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό το μεσημέρι περίπου στις 14:00. Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Φλώρινας και Πτολεμαιδας καθώς και από την 5η ΕΜΑΚ και την 8η ΕΜΟΔΕ.
Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν διασωστικά εργαλεία και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 66χρονο, ο οποίος βρισκόταν κάτω από μεγάλη ποσότητα καλαμποκιού και είχε τραυματιστεί. Στη συνέχεια τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας.
Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός άνδρα, ύστερα από υποχώρηση μεταλλικού χώρου αποθήκευσης καλαμποκιού (σιλό) και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Φλώρινας. Επιχείρησαν 24 #πυροσβέστες με 8 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 13, 2026
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