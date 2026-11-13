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Πάτρα: Νεκρή 38χρονη στα κρατητήρια, βρέθηκε απαγχονισμένη
Πάτρα: Νεκρή 38χρονη στα κρατητήρια, βρέθηκε απαγχονισμένη
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αυτοκτονία, καθώς η γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες
Νεκρή εντοπίστηκε μία 38χρονη γυναίκα στα κρατητήρια της ΕΛ.ΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο στην οδό Ερμού, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, πρόκειται για αυτοκτονία, καθώς η γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, πρόκειται για αυτοκτονία, καθώς η γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
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