Ανήλικη που ήπιε χλωρίνη νοσηλεύεται στον Βόλο, διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Ανήλικη Απόπειρα αυτοκτονίας Χλωρίνη Νοσοκομείο

Ανήλικη που ήπιε χλωρίνη νοσηλεύεται στον Βόλο, διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό

Λόγω της φύσης του περιστατικού και της ανάγκης διερεύνησης πιθανών επιπλοκών από την έκθεση σε επικίνδυνη ουσία, κρίθηκε αρχικά απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο

Ανήλικη που ήπιε χλωρίνη νοσηλεύεται στον Βόλο, διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό
Επειγόντως στο νοσοκομείο του Βόλου διακομίστηκε 13χρονη που κατάπιε χλωρίνη την Τετάρτη (13/11), με τα αίτια της πράξης της αυτής να μην έχουν προς το παρόν ξεκαθαριστεί, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. 

Η 13χρονη μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου την παρέλαβαν οι γιατροί και προχώρησαν στην πρώτη εκτίμηση της κατάστασής της.

Λόγω της φύσης του περιστατικού και της ανάγκης διερεύνησης πιθανών επιπλοκών από την έκθεση σε επικίνδυνη ουσία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Βασικό μέλημα των θεραπόντων ιατρών ήταν να διαπιστωθεί εάν είχαν προκληθεί βλάβες σε εσωτερικά όργανα και να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση της υγείας της.


Επέστρεψε στον Βόλο και νοσηλεύεται στην Παιδιατρική

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, χθες, Πέμπτη, έπειτα από τον έλεγχο στη Λάρισα, η 13χρονη μεταφέρθηκε εκ νέου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, όπου συνεχίζεται η ιατρική παρακολούθησή του.

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης