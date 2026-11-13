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Ανήλικη που ήπιε χλωρίνη νοσηλεύεται στον Βόλο, διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό
Ανήλικη που ήπιε χλωρίνη νοσηλεύεται στον Βόλο, διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό
Λόγω της φύσης του περιστατικού και της ανάγκης διερεύνησης πιθανών επιπλοκών από την έκθεση σε επικίνδυνη ουσία, κρίθηκε αρχικά απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο
Επειγόντως στο νοσοκομείο του Βόλου διακομίστηκε 13χρονη που κατάπιε χλωρίνη την Τετάρτη (13/11), με τα αίτια της πράξης της αυτής να μην έχουν προς το παρόν ξεκαθαριστεί, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.
Η 13χρονη μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου την παρέλαβαν οι γιατροί και προχώρησαν στην πρώτη εκτίμηση της κατάστασής της.
Λόγω της φύσης του περιστατικού και της ανάγκης διερεύνησης πιθανών επιπλοκών από την έκθεση σε επικίνδυνη ουσία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.
Βασικό μέλημα των θεραπόντων ιατρών ήταν να διαπιστωθεί εάν είχαν προκληθεί βλάβες σε εσωτερικά όργανα και να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση της υγείας της.
Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, χθες, Πέμπτη, έπειτα από τον έλεγχο στη Λάρισα, η 13χρονη μεταφέρθηκε εκ νέου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, όπου συνεχίζεται η ιατρική παρακολούθησή του.
Η 13χρονη μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου την παρέλαβαν οι γιατροί και προχώρησαν στην πρώτη εκτίμηση της κατάστασής της.
Λόγω της φύσης του περιστατικού και της ανάγκης διερεύνησης πιθανών επιπλοκών από την έκθεση σε επικίνδυνη ουσία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.
Βασικό μέλημα των θεραπόντων ιατρών ήταν να διαπιστωθεί εάν είχαν προκληθεί βλάβες σε εσωτερικά όργανα και να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση της υγείας της.
Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, χθες, Πέμπτη, έπειτα από τον έλεγχο στη Λάρισα, η 13χρονη μεταφέρθηκε εκ νέου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου.
Επέστρεψε στον Βόλο και νοσηλεύεται στην Παιδιατρική
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, όπου συνεχίζεται η ιατρική παρακολούθησή του.
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