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Καταδίωξη Porsche Cayenne στην Ολυμπία Οδό: Έσπασε τις μπάρες στα διόδια του Ρίου και διέφυγε με ιλιγγιώδη ταχύτητα
Καταδίωξη Porsche Cayenne στην Ολυμπία Οδό: Έσπασε τις μπάρες στα διόδια του Ρίου και διέφυγε με ιλιγγιώδη ταχύτητα
Το όχημα κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς την Αθήνα και στη συνέχεια βγήκε στην έξοδο του Λόγγου
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αστυνομία, όταν οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου μάρκας Porsche Cayenne έσπασε τις μπάρες στα διόδια του Ρίου και συνέχισε την πορεία του με μεγάλη ταχύτητα στην Ολυμπία Οδό, προκαλώντας την κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, το όχημα κινήθηκε αρχικά με κατεύθυνση προς την Αθήνα, ενώ περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. το ακολουθούσαν, επιχειρώντας να το ακινητοποιήσουν.
Στην συνέχεια ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος εγκατέλειψε τον αυτοκινητόδρομο από την έξοδο του Λόγγου και συνέχισε στην παλαιά εθνική οδό.
Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. ακολουθούν το όχημα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις στήνουν μπλόκα για να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, το όχημα κινήθηκε αρχικά με κατεύθυνση προς την Αθήνα, ενώ περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. το ακολουθούσαν, επιχειρώντας να το ακινητοποιήσουν.
Στην συνέχεια ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος εγκατέλειψε τον αυτοκινητόδρομο από την έξοδο του Λόγγου και συνέχισε στην παλαιά εθνική οδό.
Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. ακολουθούν το όχημα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις στήνουν μπλόκα για να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν.
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