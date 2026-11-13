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Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας σε τροχαίο στην Σαντορίνη
Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας σε τροχαίο στην Σαντορίνη
Το δυστύχημα συνέβη στον δρόμο προς το Εμπορείο - Το δίκυκλο συγκρούστηκε με φορτηγάκι
Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας σε τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) στη Σαντορίνη.
Το δυστύχημα συνέβη στον δρόμο προς το Εμπορείο, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγάκι που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, σύμφωνα με το cycladeslive.gr.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο μοτοσικλετιστής επιχείρησε προσπέραση και φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα όπου έγινε η σύγκρουση.
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα στοιχεία του περιστατικού, ώστε να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.
Το δυστύχημα συνέβη στον δρόμο προς το Εμπορείο, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγάκι που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, σύμφωνα με το cycladeslive.gr.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο μοτοσικλετιστής επιχείρησε προσπέραση και φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα όπου έγινε η σύγκρουση.
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα στοιχεία του περιστατικού, ώστε να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.
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