Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού
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Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού

Μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2026

Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού
Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού κλείνει προσωρινά, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρα 18:00.

Μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στις 27/11/26 και ώρα 08:00.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

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