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Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ στον ΒΟΑΚ: Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ στον ΒΟΑΚ: Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο ύψος περίπου των Σισών - Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα
Επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένου, στήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο ύψος περίπου των Σισών.
Άγνωστο πώς, το όχημα που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Άμεσα στο σημείο, έφτασαν με δύο οχήματα, πέντε πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τον άνδρα. Ο ηλικιωμένος παρελήφθη έχοντας τις αισθήσεις του, από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Άγνωστο πώς, το όχημα που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Άμεσα στο σημείο, έφτασαν με δύο οχήματα, πέντε πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τον άνδρα. Ο ηλικιωμένος παρελήφθη έχοντας τις αισθήσεις του, από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο.
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