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Καταδίκη 34χρονου για ομοφοβική επίθεση σε 23χρονο στη Θεσσαλονίκη: «Θα σε πετάξω στη θάλασσα»
Καταδίκη 34χρονου για ομοφοβική επίθεση σε 23χρονο στη Θεσσαλονίκη: «Θα σε πετάξω στη θάλασσα»
Καταδικάστηκε για εξύβριση και απειλή με ρατσιστικά χαρακτηριστικά
Συνολική ποινή φυλάκισης εννέα μηνών, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 34χρονο που καταδικάστηκε για ομοφοβική επίθεση σε βάρος 23χρονου ατόμου της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εξύβριση και απειλή, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ η ποινή του αποφασίστηκε να ανασταλεί επι τριετία.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου 2024, στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, ενώ τρεις μέρες νωρίτερα το θύμα είχε δεχθεί ομαδική επίθεση μαζί με συνομήλικό του στην πλατεία Αριστοτέλους.
Όπως κατέθεσε το 23χρονο θύμα της επίθεσης, όλα έγιναν την ώρα που καθόταν στην παραλία και τον προσέγγισαν δύο άτομα. Ένας απ’ αυτούς άρχισε να του απευθύνει υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, όπως για παράδειγμα «που@@@ρες», «δεν έχετε δουλειά εδώ» κι άλλα, όπως κι απειλές ότι «θα σε πετάξω στη θάλασσα».
«Ένιωσα φόβο και απειλή», κατέθεσε, τονίζοντας ότι κατέγραψε σε βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο το περιστατικό. Μάλιστα, το συγκεκριμένο υλικό αξιοποιήθηκε μετά την καταγγελία του, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του 34χρονου και την άσκηση δίωξης εις βάρος του.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε το θύμα, ο 34χρονος κατηγορούμενος φαίνεται πως είχε αναγνωρίσει το θύμα από τηλεοπτική εκπομπή στην οποία είχε εμφανιστεί μετά το περιστατικό στην πλατεία Αριστοτέλους, προκειμένου να μιλήσει για την επίθεση που είχε δεχθεί. Σημειώνεται ότι ο 34χρονος δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου ζήτησε συγνώμη και αποδέχθηκε την πράξη της εξύβρισης.
Σημειώνεται ότι για την ομαδική επίθεση στην πλατεία Αριστοτέλους σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος 21 ατόμων, εκ των οποίων 12 ανήλικοι. Πρόκειται πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος και οι περισσότερες έχουν ήδη εισαχθεί στα αρμόδια δικαστήρια, όπου εκκρεμεί η εκδίκασή τους.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εξύβριση και απειλή, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ η ποινή του αποφασίστηκε να ανασταλεί επι τριετία.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου 2024, στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, ενώ τρεις μέρες νωρίτερα το θύμα είχε δεχθεί ομαδική επίθεση μαζί με συνομήλικό του στην πλατεία Αριστοτέλους.
Όπως κατέθεσε το 23χρονο θύμα της επίθεσης, όλα έγιναν την ώρα που καθόταν στην παραλία και τον προσέγγισαν δύο άτομα. Ένας απ’ αυτούς άρχισε να του απευθύνει υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, όπως για παράδειγμα «που@@@ρες», «δεν έχετε δουλειά εδώ» κι άλλα, όπως κι απειλές ότι «θα σε πετάξω στη θάλασσα».
«Ένιωσα φόβο και απειλή», κατέθεσε, τονίζοντας ότι κατέγραψε σε βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο το περιστατικό. Μάλιστα, το συγκεκριμένο υλικό αξιοποιήθηκε μετά την καταγγελία του, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του 34χρονου και την άσκηση δίωξης εις βάρος του.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε το θύμα, ο 34χρονος κατηγορούμενος φαίνεται πως είχε αναγνωρίσει το θύμα από τηλεοπτική εκπομπή στην οποία είχε εμφανιστεί μετά το περιστατικό στην πλατεία Αριστοτέλους, προκειμένου να μιλήσει για την επίθεση που είχε δεχθεί. Σημειώνεται ότι ο 34χρονος δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου ζήτησε συγνώμη και αποδέχθηκε την πράξη της εξύβρισης.
Σημειώνεται ότι για την ομαδική επίθεση στην πλατεία Αριστοτέλους σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος 21 ατόμων, εκ των οποίων 12 ανήλικοι. Πρόκειται πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος και οι περισσότερες έχουν ήδη εισαχθεί στα αρμόδια δικαστήρια, όπου εκκρεμεί η εκδίκασή τους.
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