Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονη στην Πολίχνη, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ανήλικη Θεσσαλονίκη Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονη στην Πολίχνη, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο

Η ανήλικη φέρει κάκωση κεφαλής

Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονη στην Πολίχνη, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο
Τροχαίο ατύχημα με θύμα μία 14χρονη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Στρατού, όταν όχημα παρέσυρε την ανήλικη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη 14χρονη και τη μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η ανήλικη διακομίστηκε σε καλή κατάσταση, φέροντας κάκωση κεφαλής.

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