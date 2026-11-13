Βίντεο: Οδηγοί έκαναν drift μπροστά στους αστυνομικούς στον Λυκαβηττό, 30 παραβάσεις του ΚΟΚ για αυτοσχέδιους αγώνες
ΕΛΛΑΔΑ
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Λυκαβηττός Τροχαία Οδηγοί

Βίντεο: Οδηγοί έκαναν drift μπροστά στους αστυνομικούς στον Λυκαβηττό, 30 παραβάσεις του ΚΟΚ για αυτοσχέδιους αγώνες

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση οκτώ αδειών οδήγησης και έξι αδειών κυκλοφορίας

Βίντεο: Οδηγοί έκαναν drift μπροστά στους αστυνομικούς στον Λυκαβηττό, 30 παραβάσεις του ΚΟΚ για αυτοσχέδιους αγώνες
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Δύο οδηγούς που πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς πλαγιολίσθησης (drift) εντόπισαν αστυνομικοί της Τροχαίας στον Λυκαβηττό, κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων. Από τους ελέγχους βεβαιώθηκαν συνολικά 30 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ αφαιρέθηκαν άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11), από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με στόχο την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών στον λόφο του Λυκαβηττού.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δύο οδηγοί εκτελούσαν ελιγμούς πλαγιολίσθησης (drift ), επιχειρώντας να επιδείξουν τις οδηγικές τους ικανότητες.


Δείτε βίντεο με την στιγμή που οι οδηγοί κάνουν drift



Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της τροχονομικής δράσης πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις.

Από αυτές, επτά αφορούσαν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και τέσσερις την οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση οκτώ αδειών οδήγησης και έξι αδειών κυκλοφορίας.
UPD: 21 ΣΧΟΛΙΑ

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