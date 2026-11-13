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Οδηγός κινείται στο αντίθετο ρεύμα σε επαρχιακό δρόμο στην Κόρινθο, δείτε βίντεο
Οδηγός κινείται στο αντίθετο ρεύμα σε επαρχιακό δρόμο στην Κόρινθο, δείτε βίντεο
Η επικίνδυνη κίνηση του οδηγού θα μπορούσε να προκαλέσει μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο όχημα
Επικίνδυνες εικόνες καταγράφηκαν σε επαρχιακό δρόμο στην Κορινθία, όταν οδηγός αυτοκινήτου κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών της Αρχαίας Κορίνθου, θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΗΛΕΚΤΡΑ TV, το όχημα εμφανίζεται να κινείται αντίθετα από την προβλεπόμενη κατεύθυνση, σε δρόμο όπου διέρχονται και άλλα αυτοκίνητα.
Η επικίνδυνη κίνηση του οδηγού θα μπορούσε να προκαλέσει μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο όχημα, με σοβαρές συνέπειες.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για το εάν υπήρξε παρέμβαση της Τροχαίας.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΗΛΕΚΤΡΑ TV, το όχημα εμφανίζεται να κινείται αντίθετα από την προβλεπόμενη κατεύθυνση, σε δρόμο όπου διέρχονται και άλλα αυτοκίνητα.
Η επικίνδυνη κίνηση του οδηγού θα μπορούσε να προκαλέσει μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο όχημα, με σοβαρές συνέπειες.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για το εάν υπήρξε παρέμβαση της Τροχαίας.
Δείτε βίντεο
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