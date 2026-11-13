Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Ξήλωναν ηλεκτρολογικό και υδραυλικό εξοπλισμό από σπίτια στην Αττική, πάνω από 27.000 ευρώ η λεία τους
Ξήλωναν ηλεκτρολογικό και υδραυλικό εξοπλισμό από σπίτια στην Αττική, πάνω από 27.000 ευρώ η λεία τους
Συνελήφθησαν δύο άτομα - Είχαν βάλει στο στόχαστρο κατοικίες στα Γλυκά Νερά, στην Ανθούσα και στην Παλλήνη
Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 53 και 54 ετών, που κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού από κατοικίες σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική εκτιμώμενη αξία των κλοπιμαίων να ανέρχεται σε 27.000 ευρώ.
Οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11), δυνάμει ενταλμάτων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν βάλει στο στόχαστρο κατοικίες στα Γλυκά Νερά, στην Ανθούσα και στην Παλλήνη, αφαιρώντας ηλεκτρολογικό και υδραυλικό εξοπλισμό.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις καταγγελλόμενες κλοπές, συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δύο υπόπτων.
Ακολούθησε η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 54χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11), δυνάμει ενταλμάτων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν βάλει στο στόχαστρο κατοικίες στα Γλυκά Νερά, στην Ανθούσα και στην Παλλήνη, αφαιρώντας ηλεκτρολογικό και υδραυλικό εξοπλισμό.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις καταγγελλόμενες κλοπές, συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δύο υπόπτων.
Ακολούθησε η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 54χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα