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Καταδίωξη στο Άργος: Δεν σταμάτησε για έλεγχο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και συνελήφθη
Καταδίωξη στο Άργος: Δεν σταμάτησε για έλεγχο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και συνελήφθη
Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν οι Αρχές για την υπόθεση
Σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο έκαναν αστυνομικοί στο Άργος, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει.
Ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη, η οποία κατέληξε στο ύψος της λαχαναγοράς, όπου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενη αγροτική έκταση, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.
Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό, ενώ στο σημείο κλήθηκε οδική βοήθεια για την απομάκρυνση του οχήματος.
Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν οι Αρχές για την υπόθεση.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη, η οποία κατέληξε στο ύψος της λαχαναγοράς, όπου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενη αγροτική έκταση, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.
Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό, ενώ στο σημείο κλήθηκε οδική βοήθεια για την απομάκρυνση του οχήματος.
Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν οι Αρχές για την υπόθεση.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
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