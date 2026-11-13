Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, εκκενώθηκε το κτήριο
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστικη Δημαρχείο Μενεμένη

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, εκκενώθηκε το κτήριο

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα – Δεν προκλήθηκε φωτιά και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί – Έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, εκκενώθηκε το κτήριο
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Παρασκευής (13/11), έπειτα από έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου που βρίσκεται σε υπόγειο χώρο του Δημαρχείου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 10:45 για το περιστατικό, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.



Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν την παρουσία καπνών στον υπόγειο χώρο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη.

Το κτήριο είχε ήδη εκκενωθεί προληπτικά πριν από την άφιξη των πυροσβεστών, ενώ από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

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Για την έκρηξη ενημερώθηκαν και οι αρμόδιοι φορείς, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος.

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, εκκενώθηκε το κτήριο
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, εκκενώθηκε το κτήριο
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, εκκενώθηκε το κτήριο
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, εκκενώθηκε το κτήριο
16 ΣΧΟΛΙΑ

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