Βγάλτε τα κομπιουτεράκια για δημοσκοπήσεις και κυβερνήσεις, τα παράπονα του μικρού ανασχηματισμού, Μητσοτάκης καλεί δημάρχους ΒΠ για συντελεστές, η Avis χώρισε με τη Skroutz

Οι καραμπόλες του μικρού ανασχηματισμού

Οι αδικημένοι

Εγώ ειμί…

Δημοσκοπήσεις και… κυβερνήσεις με το κομπιουτεράκι

Μητσοτάκης καλεί δημάρχους των ΒΠ

Δεύτερη ονομαστική από Πιερρακάκη

Χατζηδάκης-Παπαθανάσης

Κλείσιμο

Συμφωνία για σταδιακή μείωση της συνεργασίας Τρ. Πειραιώς με Ergo

Οι πωλήσεις του Πόλσον

Αποχώρησε η Skroutz, η Avis πήρε το τιμόνι του Cardom

Ο ζωηρός Χουάνγκ και ο διάδοχος

Ομως στην πολιτική δεν υπάρχει μόνο η ουσία αλλά και το φαίνεσθαι και υπ’ αυτή την έννοια φαγώθηκε χθες το πρωί ο Τσαβδαρίδης. Το χειρότερο για μένα είναι ότι και αυτός πριν τα μαζέψει να σηκωθεί να φύγει έπρεπε να βγει και δημοσίως (προχθές το πρωί) και να πει την παπάτζα του προκειμένου να το κάνει χειρότερο. Ο Τσαβδαρίδης ήταν πάντως άλλη μία λάθος επιλογή κατόπιν εξίσου λανθασμένης εισήγησης που έγινε στον Μητσοτάκη από το περιβάλλον του. Το περιστατικό ήταν προδήλως παρακμιακό και έπρεπε να μην το είχαν σκεφτεί να τον κρατήσουν ούτε λεπτό. Όλα αυτά καλά δεν είναι και σωρεύονται στον «σκληρό δίσκο» της κοινής γνώμης, αλλά ξαναλέω δεν πιστεύω ότι υπάρχει απανταχού της γης πρωθυπουργός και επιτελείο που θα μπορούσε να φανταστεί, να ελέγξει και μετά να καλύψει τέτοιου είδους συμπεριφορές υπουργού. Η ζημιά πάντως έγινε.-Ο Μητσοτάκης αποφάσισε μέσα στο αεροπλάνο για την Ιρλανδία τις μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με βασική τη μετακόμιση του Βασίλη Σπανάκη από το Εσωτερικών στο Ανάπτυξης, όπου πλέον θα ασχολείται με τα σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές που έχει και το σχετικό προφίλ. Απ’ ό,τι κατάλαβα, αυτή τη νέα διάταξη με υφυπουργό Εμπορίου και όχι Βιομηχανίας είχαν συζητήσει προ καιρού και ο Θεοδωρικάκος με τον Μητσοτάκη, οπότε ο Μητσοτάκης αποφάσισε να υλοποιήσει την εισήγηση. Άλλωστε, ανάγκη για τη Βιομηχανία δεν υπήρχε ουσιαστική, καθώς ούτως ή άλλως τη δουλειά δεν την έκανε ο Τσαβδαρίδης. Τώρα, κρατήστε εσείς και την παράμετρο ότι Θεοδωρικάκος και Σπανάκης εκλέγονται στην ίδια περιφέρεια, στα Νότια της Αττικής. Ο μεν βγήκε δεύτερος το 2023, ο δε τέταρτος. Ωραία θα περάσουν στο υπουργείο…-Υπάρχει και η παράμετρος των αδικημένων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως προς το κυβερνητικό σχήμα. Ο Βαρτζόπουλος βρήκε τον δρόμο ξανά για το Υγείας, ο Μηταράκης έχει ξαναγίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ενώ και ο Τάσος Χατζηβασιλείου επέστρεψε στο ΥΠΕΞ. Έμειναν όμως εκτός νυμφώνος ο Κώστας Τσιάρας και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης που ήταν υπουργοί και τώρα που οι υποθέσεις τους αρχειοθετήθηκαν, δεν υπάρχει περιθώριο για να ξαναμπούν στο σχήμα. Εκτός και αν ανοίξει κάπως… θέση υπουργού που δεν νομίζω να το εύχεται ο Μητσοτάκης.-Κατά τα λοιπά, χθες βγήκε μία ακόμη δημοσκόπηση της Marc (Antenna) από την οποία καταλάβαμε – και δεν ήταν δύσκολο – ότι η δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ -πως ο Ανδρουλάκης θα συγκυβερνήσει μόνο ως πρωθυπουργός- έχει τόση αξία, όση έχει ότι εγώ αγόρασα τους Financial Times. Ανάδελφος λοιπόν ο Νίκος μας ο οποίος απ’ ό,τι βλέπω κόλλησε πάλι τη βελόνα στο 12,5%, με 15,8% τον αγαπημένο μας Αλέξη. Ξαναλέω ότι αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει ένα 36% που αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση, εκ του οποίου το 70% είναι ψηφοφόροι της το 2023, έχει να ελπίζει σε καλύτερο νούμερο από το 30,5% που έχει και σήμερα.-Ας πάρουμε λοιπόν για λίγο τα κομπιουτεράκια να κάνουμε (πρωί πρωί) μερικές πράξεις και αναγωγές με δεδομένο ότι μόλις την Τρίτη ο Κ.Μ δήλωσε ότι «εγώ μόνο με το ΠΑΣΟΚ πάω να συγκυβερνήσω» και μόλις χθες ο Ανδρουλάκης ότι εγώ δεν πάω… παρά μόνο με τον εαυτό μου. Λοιπόν αν η ΝΔ πάρει 30,5% θα πάρει 121 έδρες, ο Τσίπρας 47, το ΠΑΣΟΚ 37 έδρες, ο Βελόπουλος 21 έδρες, το ΚΚΕ 20, η Ζωίτσα 16, το Μαράκι (Καρυστιανού) 14, οι Κασιδιάρηδες 12 και η Αφροδιτούλα 12. Ωραίος πολιτικός ζωολογικός κήπος, έτσι; Μη νομίζετε ότι η ΝΔ και να σκίσει στις εκλογές, ήτοι να πάρει 33%, γίνεται κάτι φοβερό. Η ΝΔ θα πάει 129 έδρες και όλοι οι άλλοι 1-2 έδρες λιγότερες από όσες υπολογίσαμε πιο πάνω. Κυβέρνηση πάντως δεν γίνεται, εκτός αν ο Μητσοτάκης που «δεν πηγαίνει με κόμματα από δεξιά του»… πηγαίνει με βουλευτές κομμάτων από δεξιά του. Υπάρχει βέβαια στο τραπέζι και το σενάριο ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα χαμηλά, μας χαιρετάει ο Νίκος και γίνεται κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αντιστοίχως στο ίδιο σενάριο με παραλλαγές είναι ότι ο Νίκος κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και καταπίνει το (μικρό) γεγονός ότι στις κάλπες ήρθε τρίτος και γίνεται κυβερνητικός εταίρος. Από το σπίτι του, καλύτερα είναι. Τώρα, κυβερνήσεις χωρίς το πρώτο κόμμα γίνονται; Έχουμε και λέμε, αν αθροίσουμε τον Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη θα πάμε στις 90 έδρες μάξιμουμ. Θέλετε και να ανοίξουν το ψυχιατρείο παίρνοντας μαζί και τη Ζωίτσα; Άντε να φτάσουν τις 115 έδρες. Αντιστοίχως μία κυβέρνηση-κουρελού από τα Δεξιά δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει, γιατί όλοι μαζί δεν μαζεύουν ούτε 70 βουλευτές. Ρώτησα για όλα αυτά τον δημοσκόπο μου (την πηγή μου έτσι, γιατί εμάς μας μετράνε οι αναγνώστες καθημερινώς) και μου απάντησε ότι «αυτή την ώρα ο κόσμος που ρωτάμε δεν είναι σε mood εκλογών, κοιτάει να περάσει τον δύσκολο χειμώνα και μετά θα δει τι θα κάνει». Αυτά.-Για την υπόθεση με τους συντελεστές δόμησης σας ενημέρωσα αναλυτικά χθες. Σήμερα στις 11:00 οι δήμαρχοι της Αττικής θα μαζευτούν στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων υπό τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ Γιώργο Μαρκόπουλο, δήμαρχο Γαλατσίου. Το νέο που έχω να σας πω πάντως είναι ότι οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων που έστειλαν επιστολή στον Μητσοτάκη -δηλαδή οι δήμαρχοι Ψυχικού-Φιλοθέης, Κηφισιάς, Παπάγου-Χολαργού, Χαλανδρίου, Πεύκης-Λυκόβρυσης και Νέας Ιωνίας- έλαβαν πρόσκληση για το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να τα πουν με τον Μητσοτάκη παρόντος του αντιπροέδρου Χατζηδάκη που εκλέγεται και στα Βόρεια.-Δεν είναι ό,τι πιο συνηθισμένο ένας υπουργός Οικονομικών να προκαλεί ονομαστική ψηφοφορία για ένα νομοσχέδιο το οποίο η αντιπολίτευση καταγγέλλει για αντιλαϊκό. Πολλώ δε μάλλον, είναι διπλά ασυνήθιστο αυτό να συμβαίνει για δεύτερη φορά σε διάστημα μιας εβδομάδας. Ωστόσο, ο Πιερρακάκης το έκανε και αυτό. Επτά μέρες μετά τον προηγούμενο νόμο για τους servicers, οι περισσότερες διατάξεις του οποίου ψηφίστηκαν με πλειοψηφία άνω των 200 βουλευτών, ο ΥΠΟΙΚ άκουσε χθες ξανά στη Βουλή την αντιπολίτευση (και ιδίως το ΠΑΣΟΚ) να επικρίνει τα μέτρα της ΔΕΘ. Έτσι, ζήτησε να προκαλέσει ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων, ώστε να καταγραφεί η ψήφος κάθε βουλευτή για τα μέτρα στήριξης των τριτέκνων, των πολύτεκνων, των συνταξιούχων. Όπως είπε ο Πιερρακάκης στο κλείσιμο της τοποθέτησής του, «η ώρα της συζήτησης παρέρχεται. Η ώρα της ψήφου ήρθε». Αλήθεια, ποιο μέτρο δεν θα ψηφίσει η αντιπολίτευση;-Μιας και είπα για τον Χατζηδάκη και επειδή θα υπάρξουν «ντουέτα» στον δρόμο προς τις κάλπες, βλέπω ενδιαφέρουσα την εκδήλωση που διοργανώνουν από κοινού την επόμενη Τετάρτη στο τένις κλαμπ του Χαλανδρίου ο Χατζηδάκης με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τις προκλήσεις του 2030. Στις προηγούμενες τον Παπαθανάση τον «έπαιξε» δυνατά ο Άδωνις, απλώς πλέον οι προκλήσεις είναι πιο δύσκολες και η μάχη πιο σκληρή, οπότε οι συμμαχίες διευρύνονται.-Η εδραίωση των νέων συνεργασιών που ξεκινούν οι τράπεζες με ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη διαδικασία. Εκατοντάδες καταστήματα και υπάλληλοι χρειάζεται όχι μόνο να συντονιστούν, αλλά και να αποδώσουν στις πωλήσεις, ενώ χρειάζονται και νέα προϊόντα με κατάλληλες προσαρμογές. Το πρόβλημα αυτό έχουν να αντιμετωπίσουν η Εθνική και η Τράπεζα Πειραιώς. Για την πρώτη, η συμφωνία με την Allianz αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο 2027 οπότε θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι να φανεί η πραγματική δυναμική του bancassurance και να αποδώσει καρπούς η νέα σύμπραξη. Σύμφωνα με πληροφορίες στην τράπεζα Πειραιώς δεν πρόκειται να περάσουν από 1ης Ιανουαρίου 2027 στην αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής, ούτε και το διαζύγιο με την Ergo και την ΝΝ που έχει συνεργασία η τράπεζα θα είναι αυτόματο. Κατά τις ίδιες πηγές υπάρχει συμφωνία με την Ergo για σταδιακή μείωση της συνεργασίας τους ως το 2032. Προφανώς κάτι ανάλογο θα έχει συμφωνηθεί και με την ΝΝ. Ο λόγος που επελέγη το μοντέλο της σταδιακής διακοπής της συνεργασίας ενδεχομένως συνδέεται και με τις χρηματικές αποζημιώσεις που θα έπρεπε να καταβάλει η Τράπεζα Πειραιώς αν παραβίαζε τους όρους της συνεργασίας που έχει με τις δυο ασφαλιστικές.-Με την ευκαιρία, επειδή ο λόγος είναι για την Τράπεζα Πειραιώς να αναφερθώ στον μεγαλομέτοχο της τράπεζας Τζον Πόλσον, ο οποίος δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έκανε... διακριτικά -για να το θέσω κομψά- πωλήσεις μετοχών της τράπεζας, καθώς από 14,18% τον Δεκέμβριο 2025 βρέθηκε στο 8,43%. Πηγές από την Τράπεζα Πειραιώς αναφέρουν πως το θέμα ερευνήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δεν προκύπτει παράβαση για τις γνωστοποιήσεις του Πόλσον, επειδή οι ενδιάμεσες πωλήσεις που έκανε ήταν μικρότερες του 3% που απαιτεί η νομοθεσία. Συνεπώς, με ένα μαεστρικά προμελετημένο και συστηματικό τρόπο μείωσε τη θέση του. Τώρα εφόσον ο Πόλσον το επιθυμεί -όπως φαίνεται- από το 8,4% μπορεί να κατεβεί στο 5%, χωρίς πάλι κανείς από την αγορά να πάρει χαμπάρι.-Μόνη της συνεχίζει πλέον η Avis το εγχείρημα του Cardom, της ψηφιακής πλατφόρμας πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δημιούργησε το 2025 σε συνεργασία με τη Skroutz. Η πλατφόρμα περνά σε νέα εταιρεία, η οποία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την Avis, με την αξία της να αποτιμάται από την Grant Thornton σε 732.000 ευρώ. Μια αποτίμηση που δείχνει ότι το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, παρά τις σημαντικές φιλοδοξίες με τις οποίες ξεκίνησε η συνεργασία των δύο ισχυρών ομίλων. Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι ο διευθύνων σύμβουλος της Avis Greece, Ανδρέας Ταπραντζής, περιέγραφε το Cardom ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής επέκτασης της εταιρείας στην ψηφιακή αγορά μεταχειρισμένων. Έναν τομέα στον οποίο η Avis καταγράφει ήδη ισχυρή δυναμική, με αύξηση πωλήσεων 16% το 2025. Η αλλαγή του εταιρικού σχήματος, επομένως, έχει ενδιαφέρον, καθώς η Avis επιλέγει να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Μένει να φανεί εάν η αυτονόμηση από τη Skroutz θα συνοδευτεί και από μια νέα, πιο επιθετική εμπορική στρατηγική.-Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου μετά το πέρας της συνεδρίασης στην Wall Street θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Nvidia για το γ’ τρίμηνο. Δεν είναι γνωστό ακόμα ποιο στέλεχος θα κάνει την παρουσίαση στην τηλεδιάσκεψη, καθώς από χθες έχουν υπάρξει αλλαγές στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας. Η αποχώρηση του Χουάνγκ ανοίγει μια περίοδο αβεβαιότητας για τη Nvidia, με επιπτώσεις που αναμένεται να επεκταθούν ευρύτερα. Η εταιρεία της Silicon Valley αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Καθώς ελέγχει περίπου το 90% της αγοράς επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται στα μεγάλα έργα ΑΙ, τα οποία τροφοδοτούν την αμερικανική οικονομία. Ελάχιστα στελέχη της Silicon Valley, με πιθανές εξαιρέσεις τον Έλον Μασκ της Tesla και της SpaceX και τον Στιβ Τζομπς της Apple, έχουν ταυτιστεί τόσο στενά με τις εταιρείες τους όσο ο 63χρονος Χουάνγκ. Με συμμετοχή 3,56%, αποτελεί επίσης τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχό της. Ο ιδιαίτερα συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησής του είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής διάδοχος.