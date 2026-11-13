Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Βγάλτε τα κομπιουτεράκια για δημοσκοπήσεις και κυβερνήσεις, τα παράπονα του μικρού ανασχηματισμού, Μητσοτάκης καλεί δημάρχους ΒΠ για συντελεστές, η Avis χώρισε με τη Skroutz
Βγάλτε τα κομπιουτεράκια για δημοσκοπήσεις και κυβερνήσεις, τα παράπονα του μικρού ανασχηματισμού, Μητσοτάκης καλεί δημάρχους ΒΠ για συντελεστές, η Avis χώρισε με τη Skroutz
Χαίρετε, μετά από οκτώ σχεδόν χρόνια θα ήταν μάλλον υπερβολικό να ζητήσουμε τα ρέστα, επί της ουσίας, από τον Μητσοτάκη γιατί ένας υφυπουργός που διορίστηκε προ έτους έκανε οικογενειακά ρουσφέτια
Ομως στην πολιτική δεν υπάρχει μόνο η ουσία αλλά και το φαίνεσθαι και υπ’ αυτή την έννοια φαγώθηκε χθες το πρωί ο Τσαβδαρίδης. Το χειρότερο για μένα είναι ότι και αυτός πριν τα μαζέψει να σηκωθεί να φύγει έπρεπε να βγει και δημοσίως (προχθές το πρωί) και να πει την παπάτζα του προκειμένου να το κάνει χειρότερο. Ο Τσαβδαρίδης ήταν πάντως άλλη μία λάθος επιλογή κατόπιν εξίσου λανθασμένης εισήγησης που έγινε στον Μητσοτάκη από το περιβάλλον του. Το περιστατικό ήταν προδήλως παρακμιακό και έπρεπε να μην το είχαν σκεφτεί να τον κρατήσουν ούτε λεπτό. Όλα αυτά καλά δεν είναι και σωρεύονται στον «σκληρό δίσκο» της κοινής γνώμης, αλλά ξαναλέω δεν πιστεύω ότι υπάρχει απανταχού της γης πρωθυπουργός και επιτελείο που θα μπορούσε να φανταστεί, να ελέγξει και μετά να καλύψει τέτοιου είδους συμπεριφορές υπουργού. Η ζημιά πάντως έγινε.
Οι καραμπόλες του μικρού ανασχηματισμού-Ο Μητσοτάκης αποφάσισε μέσα στο αεροπλάνο για την Ιρλανδία τις μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με βασική τη μετακόμιση του Βασίλη Σπανάκη από το Εσωτερικών στο Ανάπτυξης, όπου πλέον θα ασχολείται με τα σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές που έχει και το σχετικό προφίλ. Απ’ ό,τι κατάλαβα, αυτή τη νέα διάταξη με υφυπουργό Εμπορίου και όχι Βιομηχανίας είχαν συζητήσει προ καιρού και ο Θεοδωρικάκος με τον Μητσοτάκη, οπότε ο Μητσοτάκης αποφάσισε να υλοποιήσει την εισήγηση. Άλλωστε, ανάγκη για τη Βιομηχανία δεν υπήρχε ουσιαστική, καθώς ούτως ή άλλως τη δουλειά δεν την έκανε ο Τσαβδαρίδης. Τώρα, κρατήστε εσείς και την παράμετρο ότι Θεοδωρικάκος και Σπανάκης εκλέγονται στην ίδια περιφέρεια, στα Νότια της Αττικής. Ο μεν βγήκε δεύτερος το 2023, ο δε τέταρτος. Ωραία θα περάσουν στο υπουργείο…
Οι αδικημένοι-Υπάρχει και η παράμετρος των αδικημένων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως προς το κυβερνητικό σχήμα. Ο Βαρτζόπουλος βρήκε τον δρόμο ξανά για το Υγείας, ο Μηταράκης έχει ξαναγίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ενώ και ο Τάσος Χατζηβασιλείου επέστρεψε στο ΥΠΕΞ. Έμειναν όμως εκτός νυμφώνος ο Κώστας Τσιάρας και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης που ήταν υπουργοί και τώρα που οι υποθέσεις τους αρχειοθετήθηκαν, δεν υπάρχει περιθώριο για να ξαναμπούν στο σχήμα. Εκτός και αν ανοίξει κάπως… θέση υπουργού που δεν νομίζω να το εύχεται ο Μητσοτάκης.
Εγώ ειμί…-Κατά τα λοιπά, χθες βγήκε μία ακόμη δημοσκόπηση της Marc (Antenna) από την οποία καταλάβαμε – και δεν ήταν δύσκολο – ότι η δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ -πως ο Ανδρουλάκης θα συγκυβερνήσει μόνο ως πρωθυπουργός- έχει τόση αξία, όση έχει ότι εγώ αγόρασα τους Financial Times. Ανάδελφος λοιπόν ο Νίκος μας ο οποίος απ’ ό,τι βλέπω κόλλησε πάλι τη βελόνα στο 12,5%, με 15,8% τον αγαπημένο μας Αλέξη. Ξαναλέω ότι αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει ένα 36% που αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση, εκ του οποίου το 70% είναι ψηφοφόροι της το 2023, έχει να ελπίζει σε καλύτερο νούμερο από το 30,5% που έχει και σήμερα.
Δημοσκοπήσεις και… κυβερνήσεις με το κομπιουτεράκι-Ας πάρουμε λοιπόν για λίγο τα κομπιουτεράκια να κάνουμε (πρωί πρωί) μερικές πράξεις και αναγωγές με δεδομένο ότι μόλις την Τρίτη ο Κ.Μ δήλωσε ότι «εγώ μόνο με το ΠΑΣΟΚ πάω να συγκυβερνήσω» και μόλις χθες ο Ανδρουλάκης ότι εγώ δεν πάω… παρά μόνο με τον εαυτό μου. Λοιπόν αν η ΝΔ πάρει 30,5% θα πάρει 121 έδρες, ο Τσίπρας 47, το ΠΑΣΟΚ 37 έδρες, ο Βελόπουλος 21 έδρες, το ΚΚΕ 20, η Ζωίτσα 16, το Μαράκι (Καρυστιανού) 14, οι Κασιδιάρηδες 12 και η Αφροδιτούλα 12. Ωραίος πολιτικός ζωολογικός κήπος, έτσι; Μη νομίζετε ότι η ΝΔ και να σκίσει στις εκλογές, ήτοι να πάρει 33%, γίνεται κάτι φοβερό. Η ΝΔ θα πάει 129 έδρες και όλοι οι άλλοι 1-2 έδρες λιγότερες από όσες υπολογίσαμε πιο πάνω. Κυβέρνηση πάντως δεν γίνεται, εκτός αν ο Μητσοτάκης που «δεν πηγαίνει με κόμματα από δεξιά του»… πηγαίνει με βουλευτές κομμάτων από δεξιά του. Υπάρχει βέβαια στο τραπέζι και το σενάριο ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα χαμηλά, μας χαιρετάει ο Νίκος και γίνεται κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αντιστοίχως στο ίδιο σενάριο με παραλλαγές είναι ότι ο Νίκος κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και καταπίνει το (μικρό) γεγονός ότι στις κάλπες ήρθε τρίτος και γίνεται κυβερνητικός εταίρος. Από το σπίτι του, καλύτερα είναι. Τώρα, κυβερνήσεις χωρίς το πρώτο κόμμα γίνονται; Έχουμε και λέμε, αν αθροίσουμε τον Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη θα πάμε στις 90 έδρες μάξιμουμ. Θέλετε και να ανοίξουν το ψυχιατρείο παίρνοντας μαζί και τη Ζωίτσα; Άντε να φτάσουν τις 115 έδρες. Αντιστοίχως μία κυβέρνηση-κουρελού από τα Δεξιά δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει, γιατί όλοι μαζί δεν μαζεύουν ούτε 70 βουλευτές. Ρώτησα για όλα αυτά τον δημοσκόπο μου (την πηγή μου έτσι, γιατί εμάς μας μετράνε οι αναγνώστες καθημερινώς) και μου απάντησε ότι «αυτή την ώρα ο κόσμος που ρωτάμε δεν είναι σε mood εκλογών, κοιτάει να περάσει τον δύσκολο χειμώνα και μετά θα δει τι θα κάνει». Αυτά.
Μητσοτάκης καλεί δημάρχους των ΒΠ-Για την υπόθεση με τους συντελεστές δόμησης σας ενημέρωσα αναλυτικά χθες. Σήμερα στις 11:00 οι δήμαρχοι της Αττικής θα μαζευτούν στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων υπό τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ Γιώργο Μαρκόπουλο, δήμαρχο Γαλατσίου. Το νέο που έχω να σας πω πάντως είναι ότι οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων που έστειλαν επιστολή στον Μητσοτάκη -δηλαδή οι δήμαρχοι Ψυχικού-Φιλοθέης, Κηφισιάς, Παπάγου-Χολαργού, Χαλανδρίου, Πεύκης-Λυκόβρυσης και Νέας Ιωνίας- έλαβαν πρόσκληση για το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να τα πουν με τον Μητσοτάκη παρόντος του αντιπροέδρου Χατζηδάκη που εκλέγεται και στα Βόρεια.
Δεύτερη ονομαστική από Πιερρακάκη-Δεν είναι ό,τι πιο συνηθισμένο ένας υπουργός Οικονομικών να προκαλεί ονομαστική ψηφοφορία για ένα νομοσχέδιο το οποίο η αντιπολίτευση καταγγέλλει για αντιλαϊκό. Πολλώ δε μάλλον, είναι διπλά ασυνήθιστο αυτό να συμβαίνει για δεύτερη φορά σε διάστημα μιας εβδομάδας. Ωστόσο, ο Πιερρακάκης το έκανε και αυτό. Επτά μέρες μετά τον προηγούμενο νόμο για τους servicers, οι περισσότερες διατάξεις του οποίου ψηφίστηκαν με πλειοψηφία άνω των 200 βουλευτών, ο ΥΠΟΙΚ άκουσε χθες ξανά στη Βουλή την αντιπολίτευση (και ιδίως το ΠΑΣΟΚ) να επικρίνει τα μέτρα της ΔΕΘ. Έτσι, ζήτησε να προκαλέσει ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων, ώστε να καταγραφεί η ψήφος κάθε βουλευτή για τα μέτρα στήριξης των τριτέκνων, των πολύτεκνων, των συνταξιούχων. Όπως είπε ο Πιερρακάκης στο κλείσιμο της τοποθέτησής του, «η ώρα της συζήτησης παρέρχεται. Η ώρα της ψήφου ήρθε». Αλήθεια, ποιο μέτρο δεν θα ψηφίσει η αντιπολίτευση;
Χατζηδάκης-Παπαθανάσης-Μιας και είπα για τον Χατζηδάκη και επειδή θα υπάρξουν «ντουέτα» στον δρόμο προς τις κάλπες, βλέπω ενδιαφέρουσα την εκδήλωση που διοργανώνουν από κοινού την επόμενη Τετάρτη στο τένις κλαμπ του Χαλανδρίου ο Χατζηδάκης με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τις προκλήσεις του 2030. Στις προηγούμενες τον Παπαθανάση τον «έπαιξε» δυνατά ο Άδωνις, απλώς πλέον οι προκλήσεις είναι πιο δύσκολες και η μάχη πιο σκληρή, οπότε οι συμμαχίες διευρύνονται.
Συμφωνία για σταδιακή μείωση της συνεργασίας Τρ. Πειραιώς με Ergo-Η εδραίωση των νέων συνεργασιών που ξεκινούν οι τράπεζες με ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη διαδικασία. Εκατοντάδες καταστήματα και υπάλληλοι χρειάζεται όχι μόνο να συντονιστούν, αλλά και να αποδώσουν στις πωλήσεις, ενώ χρειάζονται και νέα προϊόντα με κατάλληλες προσαρμογές. Το πρόβλημα αυτό έχουν να αντιμετωπίσουν η Εθνική και η Τράπεζα Πειραιώς. Για την πρώτη, η συμφωνία με την Allianz αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο 2027 οπότε θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι να φανεί η πραγματική δυναμική του bancassurance και να αποδώσει καρπούς η νέα σύμπραξη. Σύμφωνα με πληροφορίες στην τράπεζα Πειραιώς δεν πρόκειται να περάσουν από 1ης Ιανουαρίου 2027 στην αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής, ούτε και το διαζύγιο με την Ergo και την ΝΝ που έχει συνεργασία η τράπεζα θα είναι αυτόματο. Κατά τις ίδιες πηγές υπάρχει συμφωνία με την Ergo για σταδιακή μείωση της συνεργασίας τους ως το 2032. Προφανώς κάτι ανάλογο θα έχει συμφωνηθεί και με την ΝΝ. Ο λόγος που επελέγη το μοντέλο της σταδιακής διακοπής της συνεργασίας ενδεχομένως συνδέεται και με τις χρηματικές αποζημιώσεις που θα έπρεπε να καταβάλει η Τράπεζα Πειραιώς αν παραβίαζε τους όρους της συνεργασίας που έχει με τις δυο ασφαλιστικές.
Οι πωλήσεις του Πόλσον-Με την ευκαιρία, επειδή ο λόγος είναι για την Τράπεζα Πειραιώς να αναφερθώ στον μεγαλομέτοχο της τράπεζας Τζον Πόλσον, ο οποίος δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έκανε... διακριτικά -για να το θέσω κομψά- πωλήσεις μετοχών της τράπεζας, καθώς από 14,18% τον Δεκέμβριο 2025 βρέθηκε στο 8,43%. Πηγές από την Τράπεζα Πειραιώς αναφέρουν πως το θέμα ερευνήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δεν προκύπτει παράβαση για τις γνωστοποιήσεις του Πόλσον, επειδή οι ενδιάμεσες πωλήσεις που έκανε ήταν μικρότερες του 3% που απαιτεί η νομοθεσία. Συνεπώς, με ένα μαεστρικά προμελετημένο και συστηματικό τρόπο μείωσε τη θέση του. Τώρα εφόσον ο Πόλσον το επιθυμεί -όπως φαίνεται- από το 8,4% μπορεί να κατεβεί στο 5%, χωρίς πάλι κανείς από την αγορά να πάρει χαμπάρι.
Αποχώρησε η Skroutz, η Avis πήρε το τιμόνι του Cardom-Μόνη της συνεχίζει πλέον η Avis το εγχείρημα του Cardom, της ψηφιακής πλατφόρμας πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δημιούργησε το 2025 σε συνεργασία με τη Skroutz. Η πλατφόρμα περνά σε νέα εταιρεία, η οποία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την Avis, με την αξία της να αποτιμάται από την Grant Thornton σε 732.000 ευρώ. Μια αποτίμηση που δείχνει ότι το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, παρά τις σημαντικές φιλοδοξίες με τις οποίες ξεκίνησε η συνεργασία των δύο ισχυρών ομίλων. Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι ο διευθύνων σύμβουλος της Avis Greece, Ανδρέας Ταπραντζής, περιέγραφε το Cardom ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής επέκτασης της εταιρείας στην ψηφιακή αγορά μεταχειρισμένων. Έναν τομέα στον οποίο η Avis καταγράφει ήδη ισχυρή δυναμική, με αύξηση πωλήσεων 16% το 2025. Η αλλαγή του εταιρικού σχήματος, επομένως, έχει ενδιαφέρον, καθώς η Avis επιλέγει να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Μένει να φανεί εάν η αυτονόμηση από τη Skroutz θα συνοδευτεί και από μια νέα, πιο επιθετική εμπορική στρατηγική.
Ο ζωηρός Χουάνγκ και ο διάδοχος-Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου μετά το πέρας της συνεδρίασης στην Wall Street θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Nvidia για το γ’ τρίμηνο. Δεν είναι γνωστό ακόμα ποιο στέλεχος θα κάνει την παρουσίαση στην τηλεδιάσκεψη, καθώς από χθες έχουν υπάρξει αλλαγές στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας. Η αποχώρηση του Χουάνγκ ανοίγει μια περίοδο αβεβαιότητας για τη Nvidia, με επιπτώσεις που αναμένεται να επεκταθούν ευρύτερα. Η εταιρεία της Silicon Valley αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Καθώς ελέγχει περίπου το 90% της αγοράς επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται στα μεγάλα έργα ΑΙ, τα οποία τροφοδοτούν την αμερικανική οικονομία. Ελάχιστα στελέχη της Silicon Valley, με πιθανές εξαιρέσεις τον Έλον Μασκ της Tesla και της SpaceX και τον Στιβ Τζομπς της Apple, έχουν ταυτιστεί τόσο στενά με τις εταιρείες τους όσο ο 63χρονος Χουάνγκ. Με συμμετοχή 3,56%, αποτελεί επίσης τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχό της. Ο ιδιαίτερα συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησής του είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής διάδοχος.
«Γρηγόρης» και στα… ακίνητα-Ο Βλάσης Γεωργάτος, ως γνωστόν, δεν διαθέτει μόνο την επιτυχημένη αλυσίδα καφέ «Γρηγόρης», αλλά μέσω της VG Holding διατηρεί επενδυτική παρουσία σε διάφορα πεδία της αγοράς. Από τα σκάφη και την Αίγλη του Ζαππείου μέχρι τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, τον τουρισμό (με επίκεντρο την Πάρο) και την ακίνητη περιουσία. Από χθες Πέμπτη 12 Νοεμβρίου απέκτησε έναν ακόμη επενδυτικό βραχίονα στο κομμάτι του real estate. Πρόκειται για την εταιρεία «RR2» που εδρεύει στον Άλιμο και έχει σκοπό την αγοραπωλησία, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 300.000 ευρώ (ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση με μετρητά) διαιρούμενο σε 30.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ. Το κεφάλαιο το έβαλε η VG Holding που εκπροσωπείται από τον ίδιο τον Βλάση Γεωργάτο, ενώ τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε ο Αναστάσιος Χασκόπουλος.
Οι καλές ειδήσεις δεν φέρνουν καλές αποδόσεις-Η ομάδα Οικονομικών Αναλύσεων και Επενδυτικής Στρατηγικής του Ηλία Λεκκού στην Piraeus Bank εγκαινίασε χθες ένα νέο μηνιαίο εργαλείο που το ονόμασε Equity News Flow & Sentiment Indicator. Καταγράφει τα εταιρικά γεγονότα των 50 μεγαλύτερων μετοχών του S&P 500 και των 30 του Euro Stoxx και κατόπιν τα «ζυγίζει» απέναντι στις αποδόσεις. Η πρώτη έκδοση, για το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου–30 Οκτωβρίου, μέτρησε 499 ειδήσεις. Το εύρημα είναι πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το εργαλείο. Τα καλά νέα δεν έφεραν καλές αποδόσεις. Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 182 θετικές ειδήσεις έναντι 43 αρνητικών. Η μέση απόδοση ωστόσο ήταν -2,60% ενώ 27 από τις 50 μετοχές έκλεισαν τον μήνα χαμηλότερα. Η συσχέτιση ειδήσεων και τιμών ήταν μόλις στο 11,7%. Στην Ευρωζώνη, οι 80 θετικές έναντι 8 αρνητικών, έφεραν μέση απόδοση -1,42% και συσχέτιση -6,1%, πρακτικά μηδενική. Από την άλλη πλευρά, τα κακά νέα είχαν άμεσες επιπτώσεις. Οι 4 αμερικανικοί τίτλοι, με αρνητικό ισοζύγιο ειδήσεων (οι δύο της Alphabet, Meta, Bank of America) έχασαν κατά μέσο όρο -15,1%. Η Intel έπεσε (-45,3%) μετά την αδύναμη πρόβλεψη 4ου τριμήνου, ενώ Lam Research (-27,2%) και Applied Materials (-23,7%) βούλιαξαν παρά τα ισχυρά αποτελέσματα. Στην Ευρώπη, η Santander -17,9% και η Schneider -18,7%. Αναζητώντας τους κερδισμένους της περιόδου καταλήγουμε στους «βαρετούς»: Eli Lilly (+22,5%), Walmart (+18,9%), Chevron (+15,3%). Οι αναλυτές της Piraeus καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα θετικά νέα ήταν ήδη προεξοφλημένα και το παιχνίδι παίχτηκε σε επίπεδο κλάδου. Η απόδειξη ήρθε την Τετάρτη, όταν ένα καλό τρίμηνο της CoreWeave αρκούσε για να κλείσουν ανοδικά όλα τα μέλη του δείκτη ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας, με τον δείκτη στο +5,7% και την Intel στο +7,52%, στα $62,50. Όταν όλοι περιμένουν καλά νέα, είδηση είναι μόνο τα κακά.
Data center: 20.000 ευρώ στην τοπική κοινωνία για κάθε MW-Στα 20 σημεία με τα οποία ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρισμού, το ανταποδοτικό όφελος των data centers ήταν μόλις μισή αράδα. Προέβλεπε €15.000 για κάθε 1 MW, κάθε χρόνο, υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Στην Ολομέλεια, όπου το νομοσχέδιο ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα, το ποσό αυξήθηκε σε €20.000. Την αύξηση την έκανε γνωστή ο βουλευτής Κοζάνης της ΝΔ Στάθης Κωνσταντινίδης, που την είχε ζητήσει από το βήμα της Βουλής. Πρόκειται για το άρθρο 27, που προβλέπει ετήσιο ειδικό τέλος υπέρ των οικιακών καταναλωτών και των δήμων όπου εγκαθίστανται τα κέντρα δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεσαίο data center 50 MW αφήνει στην περιοχή του €1 εκατ. τον χρόνο. Το μεγάλο έργο της ΔΕΗ με την Amazon στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, με πρώτη φάση 300 MW και παράδοση έως το τέλος του 2028, αφήνει €6 εκατ. Όταν φτάσει τα 1.000 MW (1 GW), όπως σχεδιάζεται, θα πληρώνει €20 εκατ. κάθε χρόνο. Ο φετινός προϋπολογισμός του Δήμου Κοζάνης είναι €113 εκατ., άρα το ποσό του 1 GW ισοδυναμεί με το 18% του. Για να είμαστε ακριβείς, τα χρήματα μοιράζονται ανάμεσα στο δημοτικό ταμείο και στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων. Όσον αφορά το παραμύθι και την «αγωνία» ορισμένων για την κατανάλωση υδάτινων πόρων, η ΔΕΗ υπολογίζει 203.000 κυβικά νερού τον χρόνο για την πρώτη φάση. Ο ΑΗΣ Καρδιάς μόνος του όταν λειτουργούσε με τον λιγνίτη, χρησιμοποίησε περίπου 12 εκατ. κυβικά το 2018.
Ντέρμπι για την κορυφή του Χρηματιστηρίου;-Οι αντιστρόφως ανάλογες πορείες των δύο πολυτιμότερων εισηγμένων του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες όσον αφορά την κορυφή του. Η Coca-Cola HBC παραμένει υπό πίεση λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από τις ρωσικές δραστηριότητές της, την ώρα που η Eurobank συνεχίζει το ανοδικό της σερί πλησιάζοντας τα υψηλά έτους. Η Coca-Cola HBC υποχώρησε χθες κατά 3,1%, κλείνοντας στα 50 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά διολίσθησε έως τα 49,8 ευρώ, προσεγγίζοντας τα χαμηλά εξαμήνου. Οι ανησυχίες σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας στη Ρωσία εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα και να διατηρούν τη μετοχή σε τροχιά έντονων διακυμάνσεων. Στον αντίποδα, η Eurobank συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με σωρευτικά κέρδη σχεδόν 9%. Η μετοχή ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση στα 4,883 ευρώ, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 4,928 ευρώ και βρέθηκε πολύ κοντά στο υψηλό έτους -σε επίπεδο κλεισίματος- των 4,94 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της Coca-Cola HBC περιορίστηκε στα 18,66 δισ. ευρώ, με την εταιρεία να διατηρεί την πρώτη θέση στο ΧΑ, ενώ η Eurobank ενίσχυσε τη δική της στα 17,62 δισ. ευρώ, παραμένοντας στη δεύτερη θέση. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εισηγμένων έχει συρρικνωθεί σε περίπου 1,04 δισ. ευρώ.
Ο MSCI έφερε ράλι πενταμήνου για την ElvalHalcor-Η ένταξη της ElvalHalcor στον δείκτη MSCI Greece Small Cap έδωσε ισχυρή ώθηση στη μετοχή, η οποία κατέγραψε χθες την καλύτερη ημερήσια επίδοσή της σε βάθος πέντε μηνών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο μετά το ράλι του περασμένου Ιουνίου, όταν η διοίκηση είχε παρουσιάσει το νέο επενδυτικό πρόγραμμα 2026-2030 και είχε δρομολογήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 4,77%, κλείνοντας πάνω από τα 3,6 ευρώ, με την κινητικότητα στο ταμπλό να αποτυπώνει την ένταση του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος υπερέβη τα 1,4 εκατ. τεμάχια. Η ένταξη στον MSCI επαναφέρει την ElvalHalcor στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής, ενισχύοντας την προβολή της εταιρείας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Δύο ελληνικοί όμιλοι που δεν χρειάζονται την Ελλάδα, αλλά επενδύουν σε αυτήν-Μια φράση του Νίκου Τσάκου, στα εγκαίνια των εργασιών του φωτοβολταϊκού πάρκου στον Δομοκό, αποτύπωσε ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη την εικόνα δύο ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων με παγκόσμιο εκτόπισμα. «Δεν εξαρτόμαστε από την ελληνική οικονομία, αλλά προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία», είπε, αναφερόμενος στον όμιλο Τσάκου και τη METLEN του Ευάγγελου Μυτιληναίου. Δύο επιχειρηματικές οικογένειες που έχουν χτίσει την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, με δραστηριότητες και επενδύσεις δισεκατομμυρίων, συναντώνται σε ένα ελληνικό βουνό για να επενδύσουν στον ελληνικό ήλιο. Ο ένας όμιλος μεταφέρει ενέργεια στις θάλασσες του κόσμου, ο άλλος έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία στην ενέργεια και τη βιομηχανία. Και οι δύο επιλέγουν να συνδέσουν την επιχειρηματική τους ανάπτυξη με ένα έργο στην ελληνική περιφέρεια. Το μήνυμα έχει και τη δική του επιχειρηματική σημασία. Η συνεργασία δεν προκύπτει από ανάγκη, αλλά από κοινή στρατηγική, εξωστρέφεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όπως είπε άλλωστε ο Νίκος Τσάκος, οι δύο όμιλοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους. Και κάπως έτσι, στον Δομοκό, η ναυτιλία συνάντησε την ενέργεια. Με μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή ρόλων: οι άνθρωποι που έχουν μάθει να αναζητούν ευκαιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο, αυτή τη φορά τις βρήκαν στην ελληνική γη.
Η Μαρία Αγγελικούση και η ελληνική σημαία-Η Μαρία Αγγελικούση έβαλε φέτος την ελληνική σημαία σε τρία καινούργια δεξαμενόπλοια της Maran Tankers, τα Maran Menelaus, Maran Myrsini και Maran Melina. Από το καλοκαίρι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, τρεις παραλαβές, τρεις εγγραφές στο ελληνικό νηολόγιο. Και για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη, πάνω από οκτώ στα δέκα πλοία του ομίλου ταξιδεύουν με τη γαλανόλευκη. Στον ελληνόκτητο στόλο άνω των 1.000 GT που καταγράφει το Committee του Λονδίνου, η αναλογία είναι περίπου ένα στα δέκα. Στο υπουργείο Ναυτιλίας, λοιπόν, έχουν μια καλή αφορμή να ρωτήσουν την Αγγελικούση τι δουλεύει στην πράξη όταν παραλαμβάνει ένα πλοίο και το γράφει στο ελληνικό νηολόγιο και τι θα έπρεπε να αλλάξει για να κάνει την ίδια επιλογή και άλλοι Έλληνες πλοιοκτήτες.
Η Ε.Ε. οι νέες κυρώσεις και ο ελληνικός όμιλος-Την ώρα που οι ΗΠΑ έφεραν Ρώσους και Ουκρανούς στο ίδιο τραπέζι στο Άμπου Ντάμπι, οι Βρυξέλλες επιμένουν στη σκληρή γραμμή απέναντι στη Μόσχα. Οι πρεσβευτές των «27» συμφώνησαν σε κυρώσεις κατά 145 προσώπων και οντοτήτων, ανάμεσά τους 50 ρωσικές τράπεζες και εταιρείες που διευκολύνουν τη λειτουργία του σκιώδους στόλου. Η επίσημη έγκριση αναμένεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Η είδηση κρύβεται στα ονόματα. Ένα δεξαμενόπλοιο μπορεί να βρίσκεται εκτός λίστας και πάλι να μπλέξει με μια ναύλωση, αν στις κυρώσεις μπει η εταιρεία που έκλεισε το φορτίο ή η τράπεζα μέσω της οποίας θα πληρωθεί ο ναύλος. Τον Οκτώβριο, δεξαμενόπλοια υπό ελληνική διαχείριση μετέφεραν 8,3 εκατ. βαρέλια ρωσικού αργού, από 17,3 εκατ. τον Σεπτέμβριο. Το ελληνικό ενδιαφέρον, λοιπόν, έχει μέγεθος. Το αν οι νέες κυρώσεις αγγίζουν συγκεκριμένο ελληνικό όμιλο, μένει να φανεί από τον τελικό κατάλογο και τις συναλλαγές που επηρεάζει.
Νέο άνοιγμα στα ακίνητα από τον Mr Tanweer-Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας προχώρησε ο Τζόζεφ Σαμάν, επικεφαλής της Tanweer, του πολύπλευρου ομίλου media ο οποίος έχει παρουσία σε 37 χώρες και δραστηριοποιείται στη διανομή κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου, στη λειτουργία πολυκινηματογράφων, στην παραγωγή ταινιών κ.ά. Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία Istorea Properties και εδρεύει στο Κορωπί, ενώ στον σκοπό της περιλαμβάνεται η αγοραπωλησία ακινήτων, η παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, οι υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και έχει καταβληθεί από την εταιρεία City Dynamics που εδρεύει στη Γλυφάδα και δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά ακινήτων. Αυτή διοικείται από τον Τζόζεφ Σαμάν, τον γιο του Ανδρέα και τον Γεώργιο Παπαντάκο. Στη νέα εταιρεία, την Istorea Properties, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Τζόζεφ Σαμάν, ως Πρόεδρο, τον Γεώργιο Παπαντάκο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γεώργιο Παπαδόπουλο ως μέλος.
Οι ΗΠΑ ανεβάζουν το κόστος του χρήματος, η Ευρώπη ακολουθεί, τα crypto πληρώνουν το τίμημα-Οι ΗΠΑ τραβούν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων προς τα πάνω και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Την Τρίτη, ο αμερικανικός πληθωρισμός Οκτωβρίου βγήκε +0,4% από μήνα σε μήνα, έναντι πρόβλεψης 0,3%. Ήταν η 3η διαδοχική δυσάρεστη έκπληξη. Το 10ετές ομόλογο πέρασε για λίγο το 5% και έκλεισε στο 4,98%, 79 μονάδες βάσης πάνω από την αρχή του έτους. Το 30ετές ανέβηκε στο 5,35%. Το 2ετές πήδηξε 17 μονάδες, στο 4,74%. Η αγορά προεξοφλεί πλέον πλήρως τη νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων ενδεχομένως και άλλες δύο έως τον Ιούνιο. Η Ευρώπη πληρώνει τον ίδιο λογαριασμό, αλλά με έκπτωση. Το γερμανικό Bund κινείται γύρω στο 3,30% και οδεύει σε εβδομαδιαία άνοδο 5 μονάδων, ύστερα από 4 πτωτικές εβδομάδες. Η αγορά δίνει 80% πιθανότητα για αύξηση των επιτοκίων του ευρώ, της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο ορισμένοι προβλέπουν δύο αυξήσεις έως τα μέσα του 2027. Το πρώτο θύμα αυτής της νέας συνθήκης των αγορών είναι το bitcoin. Στα $73.300, βρίσκεται 42% κάτω από το ρεκόρ των $126.000 και έχει χάσει -12,3% σε 30 ημέρες. Από τα αμερικανικά spot ETF έφυγαν $1,44 δισ. μεταξύ 5 και 11 Νοεμβρίου. Η νέα κατάσταση έγινε φανερή την Τετάρτη, όταν ο S&P 500 ανέβηκε 1,3% αλλά τα κρυπτονομίσματα δεν ακολούθησαν. Είναι λογικό. Όταν το αμερικανικό Δημόσιο πληρώνει 5% τον χρόνο χωρίς ρίσκο, ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν πληρώνει τίποτα πρέπει να ανεβαίνει πολύ για να αξίζει τον κόπο. Και όταν δεν ανεβαίνει, η υπομονή κοστίζει ακριβώς 5%. Το «ψηφιακό χρυσάφι» δεν έχει κουπόνι. Τα ομόλογα έχουν και πάλι ελκυστικές αποδόσεις.
Η πιο έξυπνη και μακάβρια επιχειρηματική ιδέα-Η Μπαρτσελόνα βρήκε τον τελευταίο πελάτη που της έλειπε. Τον φανατικό οπαδό που δεν θα ξαναπάει ποτέ στο γήπεδο. Το «Memorial FC Barcelona» θα έχει 26.000 θέσεις για τεφροδόχους μέσα στο Camp Nou, με την πρώτη φάση της υποδομής να ανοίγει στα τέλη του 2027. Ο τιμοκατάλογος είναι χαρακτηριστικός. Δέκα χρόνια φύλαξης της τέφρας στο Καμπ Νου, κοστίζουν €2.490. Τα 50 χρόνια €6.000 και η θέση χωρίς χρονικό όριο €10.000. Για τους «μόνιμους» υπάρχει και μια επιβάρυνση €490 για την αναμνηστική πλάκα. Επίσης, προβλέπεται και ετήσιο τέλος συντήρησης €70. Πάνω από 1.000 φίλαθλοι έχουν ήδη κάνει κράτηση. Αν γεμίσουν όλες οι θέσεις στη φθηνότερη τιμή, ο σύλλογος εισπράττει €64,7 εκατ. Στην ακριβότερη, €260 εκατ. Και τα €70 τον χρόνο επί 26.000 δίνουν €1,8 εκατ. ετήσιο εισόδημα, από πελάτες που δεν ζητούν ούτε μεταγραφές ούτε καλύτερη θέα. Στη χρήση 2025/26 τα τακτικά έσοδα της Μπαρτσελόνα έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ €1,06 δισ., για πρώτη φορά πάνω από το δισεκατομμύριο. Το τακτικό κέρδος, όμως, ήταν ελάχιστο μόλις 200.000 ευρώ. Μετά τις έκτακτες δαπάνες και τους φόρους, η χρήση έκλεισε με ζημιά €18 εκατ. Στις 30 Ιουνίου, το καθαρό χρέος ήταν €607 εκατ. Για την ανακατασκευή του γηπέδου έχουν αντληθεί €1,24 δισ. από το όχημα τιτλοποίησης Espai Barça. Ο προϋπολογισμός 2026/27 προβλέπει καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα €67 εκατ., από €37 εκατ. Με άλλα λόγια, ένας σύλλογος που βγάζει ένα δισεκατομμύριο και του μένουν στην άκρη 200 χιλιάρικα, είναι αναγκασμένος να πουλήσει ό,τι πουλιέται. Τα ονομαστικά δικαιώματα τα πήρε η Spotify. Έμενε η αιωνιότητα. Στο ποδόσφαιρο λένε ότι η φανέλα δεν βγαίνει ποτέ. Η Μπαρτσελόνα μόλις της έβαλε και μίσθωμα.
Πηγή: www.newmoney.gr
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