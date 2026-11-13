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Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης, κοντά στους Καλούς Λιμένες
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης, κοντά στους Καλούς Λιμένες
Στα 41,6 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:05 τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11) νότια της Κρήτης, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) κατέγραψε την ίδια σεισμική δόνηση στα 5,1 Ρίχτερ, δίνοντας διαφορετική εκτίμηση για τη θέση του επικέντρου και το εστιακό βάθος.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 41,6 χιλιόμετρα.
Το USGS υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στα 5,1 Ρίχτερ, τοποθετώντας το επίκεντρο 74 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου και 39 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά των Μοιρών.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 41,6 χιλιόμετρα.
Το USGS υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στα 5,1 Ρίχτερ, τοποθετώντας το επίκεντρο 74 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου και 39 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά των Μοιρών.
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