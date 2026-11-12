Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Κατέρρευσε σκεπή κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο
Κατέρρευσε σκεπή κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο
Κλειστό τμήμα της οδού Κολοκοτρώνη - Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική
Κατέρρευσε τμήμα ακατοίκητου κτιρίου στην Κολοκοτρώνη 32, στο κέντρο της Αθήνας. Πληροφορίες αναφέρουν πως κατέρρευσε τμήμα της σκεπής ενώ μέχρι στιγμής δεν εκφράζονται φόβοι για την ευστάθεια του κτίσματος. Για λόγους ασφαλείας έκλεισε τμήμα της Κολοκοτρώνη από το ύψος της συμβολής των οδών Βορέου και Αθηνάς.
Κατά τις ίδιες πηγές, το ακίνητο είναι μισθωμένο από ιδιώτη που έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για έγκριση αδειών από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Εκτός του κτιρίου υπήρχαν σκαλωσιές, λαμαρίνες ενώ είχε γίνει μερικός αποκλεισμός του πεζοδρομίου. Στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική ενώ έχουν σπεύσει συνεργεία του Δήμου και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρης Χαρλαύτης.
«Πριν από λίγη ώρα υπήρχε μια ειδοποίηση ότι έχει καταρρεύσει κομμάτι του ακινήτου. Απ' ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι εσωτερική η κατάρρευση. Ωστόσο, η αστυνομία και η πυροσβεστική έχει κλείσει προσωρινά τον δρόμο για λόγους ασφαλείας γιατί ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος σχετίζεται με το ακίνητο, έθεσε θέματα κατάρρευσης. Κανονικά θα πρέπει να συγκληθούν επιτροπές προκειμένου να κριθεί η επικινδυνότητα ή όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται και διατηρητέο απ' ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα» είπε ο κ. Χαρλαύτης στο Orange Press.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, για το εν λόγω κτίριο «από παλιά πρέπει να έχουν τεθεί ζητήματα ασφάλειας και επικινδυνότητας γιατί έχουν παρθεί μέτρα όπως βλέπετε τη σκάφη, τη λινάτσα, τη σκαλωσιά και τον μερικό αποκλεισμό του πεζοδρομίου». Το πρωί αναμένεται να φτάσει κλιμάκιο της Πολεοδομίας στο σημείο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Κατά τις ίδιες πηγές, το ακίνητο είναι μισθωμένο από ιδιώτη που έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για έγκριση αδειών από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Εκτός του κτιρίου υπήρχαν σκαλωσιές, λαμαρίνες ενώ είχε γίνει μερικός αποκλεισμός του πεζοδρομίου. Στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική ενώ έχουν σπεύσει συνεργεία του Δήμου και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρης Χαρλαύτης.
«Πριν από λίγη ώρα υπήρχε μια ειδοποίηση ότι έχει καταρρεύσει κομμάτι του ακινήτου. Απ' ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι εσωτερική η κατάρρευση. Ωστόσο, η αστυνομία και η πυροσβεστική έχει κλείσει προσωρινά τον δρόμο για λόγους ασφαλείας γιατί ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος σχετίζεται με το ακίνητο, έθεσε θέματα κατάρρευσης. Κανονικά θα πρέπει να συγκληθούν επιτροπές προκειμένου να κριθεί η επικινδυνότητα ή όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται και διατηρητέο απ' ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα» είπε ο κ. Χαρλαύτης στο Orange Press.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, για το εν λόγω κτίριο «από παλιά πρέπει να έχουν τεθεί ζητήματα ασφάλειας και επικινδυνότητας γιατί έχουν παρθεί μέτρα όπως βλέπετε τη σκάφη, τη λινάτσα, τη σκαλωσιά και τον μερικό αποκλεισμό του πεζοδρομίου». Το πρωί αναμένεται να φτάσει κλιμάκιο της Πολεοδομίας στο σημείο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα