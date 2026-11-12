Συνελήφθη 21χρονος στην Αττική που παρέλαβε δέμα με πάνω από δύο κιλά κάνναβης από τις ΗΠΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Αστυνομία

Συνελήφθη 21χρονος στην Αττική που παρέλαβε δέμα με πάνω από δύο κιλά κάνναβης από τις ΗΠΑ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από υπαλλήλους του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών που εντόπισαν το ύποπτο δέμα

Συνελήφθη 21χρονος στην Αττική που παρέλαβε δέμα με πάνω από δύο κιλά κάνναβης από τις ΗΠΑ
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Στη σύλληψη ενός 21χρονου που κατηγορείται ότι εισήγαγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης μέσω ταχυδρομικού δέματος προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών στην Αττική.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11), όταν ο νεαρός παρέλαβε από κατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών δέμα που περιείχε συνολικά 2 κιλά και 260 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την περαιτέρω διακίνησή της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν υπάλληλοι του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών εντόπισαν το ύποπτο δέμα, το οποίο είχε αποσταλεί από τις ΗΠΑ με προορισμό την Ελλάδα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 2.260 γραμμαρίων.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 21χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του αμέσως μετά την παραλαβή του πακέτου.

Στην κατοχή του κατασχέθηκαν η ποσότητα της κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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