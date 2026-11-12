Το ΝΑΤΟ στέλνει στην Ελλάδα τα υπερdones - Πάνω από 12 ώρες στον αέρα

Η σύμβαση ανατέθηκε από τη NSPA, τον Οργανισμό Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ, και περιλαμβάνει ανταλλακτικά, εκπαίδευση, επίγειο εξοπλισμό και μακροχρόνια τεχνική υποστήριξη. Τα αεροσκάφη προορίζονται για συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Η απόκτηση γίνεται στο πλαίσιο της σύμπραξης UAS Support Partnership, με την Ελλάδα να διατηρεί την κυριότητα και τον έλεγχο των συστημάτων της. Η κοινή πλατφόρμα για τους δύο Κλάδους επιτρέπει κοινές διαδικασίες εκπαίδευσης, συντήρησης και εφοδιαστικής υποστήριξης.





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