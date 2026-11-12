Το ΝΑΤΟ στέλνει στην Ελλάδα τα υπερdones - Πάνω από 12 ώρες στον αέρα
ΕΛΛΑΔΑ

Το ΝΑΤΟ στέλνει στην Ελλάδα τα υπερdones - Πάνω από 12 ώρες στον αέρα

Νέα παραγγελία V-BAT για τον Στρατό Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε η Shield AI στις 11 Νοεμβρίου. Η προμήθεια μέσω του ΝΑΤΟ ενισχύει την ελληνική επιτήρηση με drones που απογειώνονται κατακόρυφα και, σύμφωνα με την κατασκευάστρια, παραμένουν στον αέρα για περισσότερες από 12 ώρες.

Το ΝΑΤΟ στέλνει στην Ελλάδα τα υπερdones - Πάνω από 12 ώρες στον αέρα

Η σύμβαση ανατέθηκε από τη NSPA, τον Οργανισμό Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ, και περιλαμβάνει ανταλλακτικά, εκπαίδευση, επίγειο εξοπλισμό και μακροχρόνια τεχνική υποστήριξη. Τα αεροσκάφη προορίζονται για συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Η απόκτηση γίνεται στο πλαίσιο της σύμπραξης UAS Support Partnership, με την Ελλάδα να διατηρεί την κυριότητα και τον έλεγχο των συστημάτων της. Η κοινή πλατφόρμα για τους δύο Κλάδους επιτρέπει κοινές διαδικασίες εκπαίδευσης, συντήρησης και εφοδιαστικής υποστήριξης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης