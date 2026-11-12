Τρεις νεαροί επιτέθηκαν σε 64χρονο έξω από το Μετρό Αλίμου και του άρπαξαν δύο αλυσίδες, τους έπιασαν μετά από καταδίωξη
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Άλιμος Σύλληψη Ανήλικοι

Τρεις νεαροί επιτέθηκαν σε 64χρονο έξω από το Μετρό Αλίμου και του άρπαξαν δύο αλυσίδες, τους έπιασαν μετά από καταδίωξη

Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα κλεμμένα κοσμήματα και ένας σουγιάς

Τρεις νεαροί επιτέθηκαν σε 64χρονο έξω από το Μετρό Αλίμου και του άρπαξαν δύο αλυσίδες, τους έπιασαν μετά από καταδίωξη
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Στη σύλληψη τριών νεαρών, ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι επιτέθηκαν σε 64χρονο αλλοδαπό έξω από τον σταθμό του Μετρό «Άλιμος» και του άρπαξαν με τη βία δύο αλυσίδες από τον λαιμό, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν την σύλληψη, ωστόσο μετά από πεζή καταδίωξη ακινητοποιήθηκαν λίγο αργότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, όταν οι τρεις νεαροί αλλοδαποί πλησίασαν τον 64χρονο και, χρησιμοποιώντας σωματική βία, κατάφεραν να του αφαιρέσουν τα κοσμήματα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν οι δύο αλυσίδες που είχαν αφαιρεθεί από το θύμα, καθώς και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, τα οποία κατασχέθηκαν.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε δεύτερη ληστεία, η οποία είχε σημειωθεί το προηγούμενο βράδυ, στις 8 Νοεμβρίου αυτή την φορά στο Περιστέρι.

Στη δεύτερη περίπτωση, είχαν προσεγγίσει έναν 55χρονο άνδρα και του είχαν αρπάξει με τη βία την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις νεαροί είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ληστείες κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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