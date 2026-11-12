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Διακόπηκε για 23 Νοεμβρίου δίκη του Σκρέκα για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Διακόπηκε για 23 Νοεμβρίου δίκη του Σκρέκα για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Στη σημερινή συνεδρίαση υπήρξαν αντιπαραθέσεις γύρω από την απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας
Για τις 23 Νοεμβρίου 2026 διακόπηκε η δίκη του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και πέντε ακόμη κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από μια σημερινή συνεδρίαση με έντονες αντιπαραθέσεις γύρω από την απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Η κίνηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε δίκη για την υπόθεση των κοινοβουλευτικών προσώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης, ενώ η Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου πρότεινε να μην γίνει δεκτή, υποστηρίζοντας ότι η άμεση ζημία αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το Ελληνικό Δημόσιο.
Ειδικότερα, το ΝΣΚ υποστήριξε ότι οι πράξεις των κατηγορουμένων προκάλεσαν τόσο περιουσιακή ζημία όσο και ηθική βλάβη στο Δημόσιο, επικαλούμενο τον δημόσιο χαρακτήρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο των υπαλλήλων του στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση αντέτεινε ότι τα χρήματα προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους και ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αποκλειστικά διαχειριστικό ρόλο, χωρίς να είναι ο ίδιος ο φορέας που υπέστη την άμεση ζημία.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης απορρίφθηκαν και τα αιτήματα αναβολής που υπέβαλαν ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς και η υπεράσπιση έτερου κατηγορουμένου, η οποία ζητούσε να συνεκδικαστεί η υπόθεση με εκείνη του βουλευτή Σενετάκη, που έχει προσδιοριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου.
Τελικά το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για τις 23 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αποφανθεί για το εάν θα γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου.
Η κίνηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε δίκη για την υπόθεση των κοινοβουλευτικών προσώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης, ενώ η Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου πρότεινε να μην γίνει δεκτή, υποστηρίζοντας ότι η άμεση ζημία αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το Ελληνικό Δημόσιο.
Ειδικότερα, το ΝΣΚ υποστήριξε ότι οι πράξεις των κατηγορουμένων προκάλεσαν τόσο περιουσιακή ζημία όσο και ηθική βλάβη στο Δημόσιο, επικαλούμενο τον δημόσιο χαρακτήρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο των υπαλλήλων του στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση αντέτεινε ότι τα χρήματα προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους και ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αποκλειστικά διαχειριστικό ρόλο, χωρίς να είναι ο ίδιος ο φορέας που υπέστη την άμεση ζημία.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης απορρίφθηκαν και τα αιτήματα αναβολής που υπέβαλαν ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς και η υπεράσπιση έτερου κατηγορουμένου, η οποία ζητούσε να συνεκδικαστεί η υπόθεση με εκείνη του βουλευτή Σενετάκη, που έχει προσδιοριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου.
Τελικά το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για τις 23 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αποφανθεί για το εάν θα γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου.
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