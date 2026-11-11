Νεκρός 78χρονος στον Ερύμανθο Αχαΐας που έκανε αγροτικές εργασίες, καταπλακώθηκε από κλαδιά δέντρου
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα Κοπή δέντρων Ηλικιωμένος Θάνατος Σύλληψη

Νεκρός 78χρονος στον Ερύμανθο Αχαΐας που έκανε αγροτικές εργασίες, καταπλακώθηκε από κλαδιά δέντρου

Συνελήφθη 35χρονος για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Νεκρός 78χρονος στον Ερύμανθο Αχαΐας που έκανε αγροτικές εργασίες, καταπλακώθηκε από κλαδιά δέντρου
Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/11)  σε αγροτική έκταση στον Δήμο Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 78χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σημείο μαζί με έναν 35χρονο για να κόψουν κλαδιά και δέντρα.

Κατά τη διάρκεια των αγροτικών εργασιών, ο 78χρονος δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως από το σημείο όπου έπεφτε το δέντρο που έκοψε ο 35χρονος, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από τα κλαδιά και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ερυμάνθειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου ο 35χρονος άντρας, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

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