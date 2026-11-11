Αυτοκίνητο στη Λαμία τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Τροχαίο

Αυτοκίνητο στη Λαμία τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα, δείτε βίντεο

Εγκλωβίστηκε εντός του οχήματος και χρειάστηκε η επέμβαση ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του

Αυτοκίνητο στη Λαμία τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα, δείτε βίντεο
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Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε 77χρονος οδηγός ο οποίος είχε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11/26) σε αγροτικό δρόμο στη Ροδίτσα, έξω από τη Λαμία.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του, τουμπάρισε και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε σούδα γεμάτη νερό.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr από την ανατροπή ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο πίσω κάθισμα ενώ το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου βρέθηκε μέσα στο νερό! Εγκλωβίστηκε ωστόσο εντός του οχήματος και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ κι άλλων συναδέλφων τους για τον απεγκλωβισμό του.



Η αγωνία έλαβε τέλος όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν τον 77χρονο από το αναποδογυρισμένο όχημα χωρίς το παραμικρό τραύμα.

Ο ηλικιωμένος οδηγός βγήκε κυριολεκτικά αγρατσούνιστος από το αυτοκίνητο, με τους διασώστες αλλά και τους περίοικους να μιλούν για καθαρή τύχη, καθώς η θέση στην οποία κατέληξε το αυτοκίνητο μέσα στο νερό θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες.

Αυτοκίνητο στη Λαμία τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο στη Λαμία τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ

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