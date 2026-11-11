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Αυτοκίνητο στη Λαμία τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο στη Λαμία τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα, δείτε βίντεο
Εγκλωβίστηκε εντός του οχήματος και χρειάστηκε η επέμβαση ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του
Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε 77χρονος οδηγός ο οποίος είχε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11/26) σε αγροτικό δρόμο στη Ροδίτσα, έξω από τη Λαμία.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του, τουμπάρισε και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε σούδα γεμάτη νερό.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr από την ανατροπή ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο πίσω κάθισμα ενώ το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου βρέθηκε μέσα στο νερό! Εγκλωβίστηκε ωστόσο εντός του οχήματος και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ κι άλλων συναδέλφων τους για τον απεγκλωβισμό του.
Η αγωνία έλαβε τέλος όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν τον 77χρονο από το αναποδογυρισμένο όχημα χωρίς το παραμικρό τραύμα.
Ο ηλικιωμένος οδηγός βγήκε κυριολεκτικά αγρατσούνιστος από το αυτοκίνητο, με τους διασώστες αλλά και τους περίοικους να μιλούν για καθαρή τύχη, καθώς η θέση στην οποία κατέληξε το αυτοκίνητο μέσα στο νερό θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του, τουμπάρισε και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε σούδα γεμάτη νερό.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr από την ανατροπή ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο πίσω κάθισμα ενώ το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου βρέθηκε μέσα στο νερό! Εγκλωβίστηκε ωστόσο εντός του οχήματος και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ κι άλλων συναδέλφων τους για τον απεγκλωβισμό του.
Η αγωνία έλαβε τέλος όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν τον 77χρονο από το αναποδογυρισμένο όχημα χωρίς το παραμικρό τραύμα.
Ο ηλικιωμένος οδηγός βγήκε κυριολεκτικά αγρατσούνιστος από το αυτοκίνητο, με τους διασώστες αλλά και τους περίοικους να μιλούν για καθαρή τύχη, καθώς η θέση στην οποία κατέληξε το αυτοκίνητο μέσα στο νερό θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες.
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