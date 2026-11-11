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Κικίλιας: Η ναυτιλία αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τις επόμενες γενιές
Κικίλιας: Η ναυτιλία αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τις επόμενες γενιές
Τα ναυτιλιακά επαγγέλματα είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους νέους μας, όπως και όλα τα επαγγέλματα που συνδέονται με τη θάλασσα, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας
Στην ανάγκη ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα, στις ευκαιρίες που δημιουργούν η ελληνική ναυτιλία και η ναυτική εκπαίδευση για τη νέα γενιά, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ως κεντρικός ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση στη Σκάλα Λακωνίας.
Μιλώντας για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσής του, καθώς η κλιματική κρίση, οι πόλεμοι και η αύξηση του κόστους παραγωγής απειλούν την αγροτική οικονομία και την επισιτιστική ασφάλεια.
Αναγνωρίζοντας, μεν, τα σημαντικά οφέλη της συμμετοχής της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, εξέφρασε, ωστόσο την εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν διεκδίκησε διαχρονικά στον βαθμό που θα έπρεπε την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, με αποτέλεσμα να εξαρτάται από εισαγωγές βασικών αγαθών που θα μπορούσαν να παράγονται στην ελληνική γη.
Όπως τόνισε «στην τρίτη στροφή αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας της κυβέρνησής μας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθεί νέα προοπτική και δυναμική στον πρωτογενή κλάδο. Αυτά τα οποία ξέραμε -ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαμε, οι χρηματοδοτήσεις, η σπορά- δεν μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και θα γίνει μεγαλύτερο όσο υπάρχουν στον πλανήτη διαταραχές, πόλεμοι, πληθωρισμός, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια στα καύσιμα, άρα ακρίβεια στον τρόπο με τον οποίο οργώνουμε και σπέρνουμε τη γη μας, στο κόστος παραγωγής».
Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για όσους εκμεταλλεύτηκαν τις αγροτικές επιδοτήσεις για προσωπικό όφελος: Για τη μεγάλη πλειονότητα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, ο κ. Κικίλιας έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη νέων παραγωγικών δυνατοτήτων, με καλλιέργειες που έχουν εξαγωγικές προοπτικές, νέες τεχνολογίες όπως η υδροπονία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πρότεινε επίσης την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων δημόσιων αγροτικών εκτάσεων, με οικονομικά κίνητρα, ενδεχόμενες φορολογικές απαλλαγές και τραπεζική χρηματοδότηση, ώστε νέοι άνθρωποι να επιστρέψουν στην περιφέρεια και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη γη τους. Έκανε λόγο επίσης για ένα συγκεκριμένο, μακροπρόθεσμο σχέδιο, με υλοποιήσιμες δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία και προοπτική για τα επόμενα 25 χρόνια.
Συνδέοντας τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα με τη ναυτιλία, ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 60% του ευρωπαϊκού, τη στιγμή που το 80%-90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης. Αναφέρθηκε στη μακραίωνη παράδοση των Ελλήνων στο εμπόριο, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τις επόμενες γενιές. Ειδικά για τη Λακωνία, στάθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν τα λιμάνια, οι μαρίνες, ο θαλάσσιος τουρισμός και το yachting υψηλών προδιαγραφών.
«Αύριο εγκαινιάζω τη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού στη Νεάπολη, από την οποία θα βγουν πλοίαρχοι, με μηνιαίες αμοιβές που φτάνουν τις 17.000-18.000 ευρώ και με επαγγελματικές συνθήκες πολύ διαφορετικές από αυτές του παρελθόντος. Τα ταξίδια δεν διαρκούν πλέον χρόνια, αλλά το πολύ έξι μήνες, ενώ τα πλοία διαθέτουν ίντερνετ, δορυφορικά τηλέφωνα και σύγχρονες δυνατότητες επικοινωνίας. Τα ναυτιλιακά επαγγέλματα είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους νέους μας, όπως και όλα τα επαγγέλματα που συνδέονται με τη θάλασσα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Κικίλιας μίλησε επίσης για την επιστροφή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μάνη. Αναφέρθηκε στις οικογενειακές του ρίζες και στη δύσκολη διαδρομή των προγόνων του, οι οποίοι, δύο γενιές πριν, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους λόγω της φτώχειας και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν μετά τον Μεσοπόλεμο, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην Αθήνα.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Λακωνίας, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις (ΔΗΜΤΟ) Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεμβασίας και Σπάρτης.
Μιλώντας για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσής του, καθώς η κλιματική κρίση, οι πόλεμοι και η αύξηση του κόστους παραγωγής απειλούν την αγροτική οικονομία και την επισιτιστική ασφάλεια.
Αναγνωρίζοντας, μεν, τα σημαντικά οφέλη της συμμετοχής της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, εξέφρασε, ωστόσο την εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν διεκδίκησε διαχρονικά στον βαθμό που θα έπρεπε την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, με αποτέλεσμα να εξαρτάται από εισαγωγές βασικών αγαθών που θα μπορούσαν να παράγονται στην ελληνική γη.
Όπως τόνισε «στην τρίτη στροφή αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας της κυβέρνησής μας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθεί νέα προοπτική και δυναμική στον πρωτογενή κλάδο. Αυτά τα οποία ξέραμε -ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαμε, οι χρηματοδοτήσεις, η σπορά- δεν μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και θα γίνει μεγαλύτερο όσο υπάρχουν στον πλανήτη διαταραχές, πόλεμοι, πληθωρισμός, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια στα καύσιμα, άρα ακρίβεια στον τρόπο με τον οποίο οργώνουμε και σπέρνουμε τη γη μας, στο κόστος παραγωγής».
Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για όσους εκμεταλλεύτηκαν τις αγροτικές επιδοτήσεις για προσωπικό όφελος: Για τη μεγάλη πλειονότητα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, ο κ. Κικίλιας έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη νέων παραγωγικών δυνατοτήτων, με καλλιέργειες που έχουν εξαγωγικές προοπτικές, νέες τεχνολογίες όπως η υδροπονία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πρότεινε επίσης την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων δημόσιων αγροτικών εκτάσεων, με οικονομικά κίνητρα, ενδεχόμενες φορολογικές απαλλαγές και τραπεζική χρηματοδότηση, ώστε νέοι άνθρωποι να επιστρέψουν στην περιφέρεια και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη γη τους. Έκανε λόγο επίσης για ένα συγκεκριμένο, μακροπρόθεσμο σχέδιο, με υλοποιήσιμες δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία και προοπτική για τα επόμενα 25 χρόνια.
Συνδέοντας τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα με τη ναυτιλία, ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 60% του ευρωπαϊκού, τη στιγμή που το 80%-90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης. Αναφέρθηκε στη μακραίωνη παράδοση των Ελλήνων στο εμπόριο, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τις επόμενες γενιές. Ειδικά για τη Λακωνία, στάθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν τα λιμάνια, οι μαρίνες, ο θαλάσσιος τουρισμός και το yachting υψηλών προδιαγραφών.
«Αύριο εγκαινιάζω τη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού στη Νεάπολη, από την οποία θα βγουν πλοίαρχοι, με μηνιαίες αμοιβές που φτάνουν τις 17.000-18.000 ευρώ και με επαγγελματικές συνθήκες πολύ διαφορετικές από αυτές του παρελθόντος. Τα ταξίδια δεν διαρκούν πλέον χρόνια, αλλά το πολύ έξι μήνες, ενώ τα πλοία διαθέτουν ίντερνετ, δορυφορικά τηλέφωνα και σύγχρονες δυνατότητες επικοινωνίας. Τα ναυτιλιακά επαγγέλματα είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους νέους μας, όπως και όλα τα επαγγέλματα που συνδέονται με τη θάλασσα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Κικίλιας μίλησε επίσης για την επιστροφή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μάνη. Αναφέρθηκε στις οικογενειακές του ρίζες και στη δύσκολη διαδρομή των προγόνων του, οι οποίοι, δύο γενιές πριν, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους λόγω της φτώχειας και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν μετά τον Μεσοπόλεμο, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην Αθήνα.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Λακωνίας, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις (ΔΗΜΤΟ) Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεμβασίας και Σπάρτης.
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