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Αναβλήθηκε και πάλι η δίκη για τους εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι
Αναβλήθηκε και πάλι η δίκη για τους εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι
Στις 10 Φεβρουαρίου 2027 η νέα δικάσιμος – Στο εδώλιο και οι 21 αρχικά κατηγορούμενοι
Αναβλήθηκε για μια ακόμη φορά η δίκη για τους εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι (23 Ιουλίου 2018) που χάθηκαν 104 άνθρωποι και υπήρξαν 58 εγκαυματίες.
Η δίκη αυτή αφορά 12 εγκαυματίες - μεταξύ τους και ένας ανήλικος- οι οποίοι δεν είχαν περιληφθεί στον κατάλογο των μαρτύρων της κυρίας δίκης για το Μάτι.
Ειδικότερα, η δίκη αναβλήθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου 2027 λόγω του ότι δεν έχει καταστεί αμετάκλητη η πρόσφατη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για τα ελαφρυντικά που ζητούν τρεις εκ των καταδικασθέντων της κύριας δίκης για το Μάτι.
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων έχουν παραπεμφθεί και οι εικοσιένας αρχικώς εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ακόμα και εκείνοι που έχουν αμετάκλητα αθωωθεί για τους θανάτους 104 ανθρώπων που άφησε πίσω τους η πυρκαγιά και για τους τραυματισμούς δεκάδων άλλων.
Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν σε αυτή τη δίκη είναι το πλημμέλημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από συγκλίνουσα αμέλεια υπόχρεων κατά συρροή.
Η δίκη αυτή αφορά 12 εγκαυματίες - μεταξύ τους και ένας ανήλικος- οι οποίοι δεν είχαν περιληφθεί στον κατάλογο των μαρτύρων της κυρίας δίκης για το Μάτι.
Ειδικότερα, η δίκη αναβλήθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου 2027 λόγω του ότι δεν έχει καταστεί αμετάκλητη η πρόσφατη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για τα ελαφρυντικά που ζητούν τρεις εκ των καταδικασθέντων της κύριας δίκης για το Μάτι.
Στις 10 Φεβρουαρίου 2027 η νέα δικάσιμος
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων έχουν παραπεμφθεί και οι εικοσιένας αρχικώς εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ακόμα και εκείνοι που έχουν αμετάκλητα αθωωθεί για τους θανάτους 104 ανθρώπων που άφησε πίσω τους η πυρκαγιά και για τους τραυματισμούς δεκάδων άλλων.
Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν σε αυτή τη δίκη είναι το πλημμέλημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από συγκλίνουσα αμέλεια υπόχρεων κατά συρροή.
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