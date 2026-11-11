Κατολισθήσεις, πλημμυρισμένα σπίτια και φουσκωμένα ποτάμια σε Αιτωλοακαρνανία και Ναυπακτία, δείτε βίντεο

Με φερτά υλικά γέμισε και η παλαιά εθνική οδός στο Λαμπίρι της Αχαΐας. Οέτρες και χώματα έκλεισαν τμήμα του δρόμου και συνεργεία δούλευαν συνεχώς για να ασφαλιστεί ο δρόμος και να μην κινδυνεύσουν οι οδηγοί.Στο Αίγιο, τις Καμάρες, τον Λόγγο, την Άκολη και τη Ζήρια, ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν λάσπες, κάδους και φερτά υλικά ενώ η μεταφορά τέτοιων υλικών έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε ελαιώνες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις εν μέσω της περιόδου συγκομιδής.