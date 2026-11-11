Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Κατολισθήσεις, πλημμυρισμένα σπίτια και φουσκωμένα ποτάμια σε Αιτωλοακαρνανία και Ναυπακτία, δείτε βίντεο
Κατολισθήσεις, πλημμυρισμένα σπίτια και φουσκωμένα ποτάμια σε Αιτωλοακαρνανία και Ναυπακτία, δείτε βίντεο
Με δυσκολία οι μετακινήσεις σε αρκετά σημεία στον Θέρμο και περιοχές του Αιγίου από τα φερτά υλικά που έχουν παρασυρθεί από την έντονη βροχή
Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η σφοδρή βροχοπτωση που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Αιτωλοακαρνανία και τη Ναυπακτία με κατολισθήσεις, αποκλεισμούς δρόμων, επικίνδυνη άνοδο της στάθμης χειμάρρων και πλημμυρισμένα σπίτια.
«Μεγάλες καταστροφές στον Δήμο Θέρμου από την κακοκαιρία. Επιχειρούμε παντού σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλα θα αντιμετωπιστούν. Οι ζημιές σε οικίες, υποδομές και ζωικό κεφάλαιο θα αποκατασταθούν με τη βοήθεια της Πολιτείας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας
Στη Ναυπακτία κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι από το Κλεφταλώνο προς τη Συκιά λόγω φερτών υλικών στα ρέματα Φούντα και Σκαλούλα.
Παράλληλα έχει αυξηθεί η στάμθη στα ποτάμια, όπως ο Μόρνος, και έχουν κλείσει οι ιρλανδικές διαβάσεις σε Εύηνο, Καρελέικα, και Παλαιοχωράκι.
Στην περιοχή του χειμάρρου Τζάβαρη έχουν σημειωθεί μικρές μετακινήσεις φερτών υλικών και μικρές κατολισθήσεις καταγράφονται στην ορεινή Ναυπακτία, αλλά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας της συνεχούς και έντονης βροχόπτωσης.
«Μεγάλες καταστροφές στον Δήμο Θέρμου από την κακοκαιρία. Επιχειρούμε παντού σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλα θα αντιμετωπιστούν. Οι ζημιές σε οικίες, υποδομές και ζωικό κεφάλαιο θα αποκατασταθούν με τη βοήθεια της Πολιτείας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας
Στη Ναυπακτία κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι από το Κλεφταλώνο προς τη Συκιά λόγω φερτών υλικών στα ρέματα Φούντα και Σκαλούλα.
Παράλληλα έχει αυξηθεί η στάμθη στα ποτάμια, όπως ο Μόρνος, και έχουν κλείσει οι ιρλανδικές διαβάσεις σε Εύηνο, Καρελέικα, και Παλαιοχωράκι.
Στην περιοχή του χειμάρρου Τζάβαρη έχουν σημειωθεί μικρές μετακινήσεις φερτών υλικών και μικρές κατολισθήσεις καταγράφονται στην ορεινή Ναυπακτία, αλλά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας της συνεχούς και έντονης βροχόπτωσης.
Με φερτά υλικά γέμισε και η παλαιά εθνική οδός στο Λαμπίρι της Αχαΐας. Οέτρες και χώματα έκλεισαν τμήμα του δρόμου και συνεργεία δούλευαν συνεχώς για να ασφαλιστεί ο δρόμος και να μην κινδυνεύσουν οι οδηγοί.
Στο Αίγιο, τις Καμάρες, τον Λόγγο, την Άκολη και τη Ζήρια, ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν λάσπες, κάδους και φερτά υλικά ενώ η μεταφορά τέτοιων υλικών έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε ελαιώνες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις εν μέσω της περιόδου συγκομιδής.
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