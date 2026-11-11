Πολυεθνική άσκηση στον Νότιο Ευβοϊκό με συμμετοχή τεσσάρων χωρών: Επιχειρήσεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών
ΕΛΛΑΔΑ
Πολεμικό Ναυτικό Στρατιωτική άσκηση

Πολυεθνική άσκηση στον Νότιο Ευβοϊκό με συμμετοχή τεσσάρων χωρών: Επιχειρήσεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών

Στην άσκηση «AEGEAN SEAL 26-ΙΙ» συμμετείχαν στελέχη της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών και προσωπικό από την Αίγυπτο, τη Γεωργία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πολυεθνική άσκηση στον Νότιο Ευβοϊκό με συμμετοχή τεσσάρων χωρών: Επιχειρήσεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών
Με τη συμμετοχή προσωπικού από τέσσερις χώρες πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα 2 έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 η πολυεθνική άσκηση «AEGEAN SEAL 26-ΙΙ», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου.

Η άσκηση, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολεμικό Ναυτικό, επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και στην εκτέλεση αντιναρκικών επιχειρήσεων σε πολύ ρηχά ύδατα.

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμμετείχαν στελέχη της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, μαζί με στρατιωτικό προσωπικό από την Αίγυπτο, τη Γεωργία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Πολυεθνική άσκηση στον Νότιο Ευβοϊκό με συμμετοχή τεσσάρων χωρών: Επιχειρήσεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών
Πολυεθνική άσκηση στον Νότιο Ευβοϊκό με συμμετοχή τεσσάρων χωρών: Επιχειρήσεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών
Πολυεθνική άσκηση στον Νότιο Ευβοϊκό με συμμετοχή τεσσάρων χωρών: Επιχειρήσεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών
Πολυεθνική άσκηση στον Νότιο Ευβοϊκό με συμμετοχή τεσσάρων χωρών: Επιχειρήσεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών
Πολυεθνική άσκηση στον Νότιο Ευβοϊκό με συμμετοχή τεσσάρων χωρών: Επιχειρήσεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών


Βασικός στόχος της άσκησης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, με έμφαση στον συντονισμό και την εφαρμογή κοινών διαδικασιών κατά την αντιμετώπιση εκρηκτικών απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η «AEGEAN SEAL 26-ΙΙ» συνέβαλε στη διατήρηση και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχόντων, καθώς και στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της δυνατότητας αποτελεσματικής συνεργασίας τους σε σύνθετες επιχειρησιακές συνθήκες.

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