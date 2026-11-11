Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Πολυεθνική άσκηση στον Νότιο Ευβοϊκό με συμμετοχή τεσσάρων χωρών: Επιχειρήσεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών
Πολυεθνική άσκηση στον Νότιο Ευβοϊκό με συμμετοχή τεσσάρων χωρών: Επιχειρήσεις εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών
Στην άσκηση «AEGEAN SEAL 26-ΙΙ» συμμετείχαν στελέχη της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών και προσωπικό από την Αίγυπτο, τη Γεωργία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Με τη συμμετοχή προσωπικού από τέσσερις χώρες πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα 2 έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 η πολυεθνική άσκηση «AEGEAN SEAL 26-ΙΙ», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου.
Η άσκηση, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολεμικό Ναυτικό, επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και στην εκτέλεση αντιναρκικών επιχειρήσεων σε πολύ ρηχά ύδατα.
Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμμετείχαν στελέχη της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, μαζί με στρατιωτικό προσωπικό από την Αίγυπτο, τη Γεωργία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Βασικός στόχος της άσκησης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, με έμφαση στον συντονισμό και την εφαρμογή κοινών διαδικασιών κατά την αντιμετώπιση εκρηκτικών απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Η «AEGEAN SEAL 26-ΙΙ» συνέβαλε στη διατήρηση και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχόντων, καθώς και στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της δυνατότητας αποτελεσματικής συνεργασίας τους σε σύνθετες επιχειρησιακές συνθήκες.
Η άσκηση, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολεμικό Ναυτικό, επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και στην εκτέλεση αντιναρκικών επιχειρήσεων σε πολύ ρηχά ύδατα.
Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμμετείχαν στελέχη της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, μαζί με στρατιωτικό προσωπικό από την Αίγυπτο, τη Γεωργία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Βασικός στόχος της άσκησης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, με έμφαση στον συντονισμό και την εφαρμογή κοινών διαδικασιών κατά την αντιμετώπιση εκρηκτικών απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Η «AEGEAN SEAL 26-ΙΙ» συνέβαλε στη διατήρηση και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχόντων, καθώς και στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της δυνατότητας αποτελεσματικής συνεργασίας τους σε σύνθετες επιχειρησιακές συνθήκες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα