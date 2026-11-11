Διακοπή κυκλοφορίας στο τούνελ της Παναγοπούλας στην Ολυμπία Οδό λόγω φερτών υλικών στον δρόμο
ΕΛΛΑΔΑ
Ολυμπία Οδός

Διακοπή κυκλοφορίας στο τούνελ της Παναγοπούλας στην Ολυμπία Οδό λόγω φερτών υλικών στον δρόμο

Η λάσπη έπεσε στον δρόμο λόγω της βροχόπτωσης των προηγούμενων ωρών

Διακοπή κυκλοφορίας στο τούνελ της Παναγοπούλας στην Ολυμπία Οδό λόγω φερτών υλικών στον δρόμο
Διακοπή κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό από τα ξημερώματα της Τετάρτης λόγω φερτών υλικών στο τούνελ της Παναγοπούλας μετά τη συνεχή βροχόπτωση.

Η Ολυμπία Οδός για όλους ασφαλείας προχώρησε σε υποχρεωτική εκτροπή των οχημάτων στον κόμβο του Δρεπάνου και έξοδος στα Σελιανίτικα, όπου σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων.

Προβλήματα, σύμφωνα με το tempo24.news, υπάρχουν και στην παλαιά εθνική οδό με κατολισθητικά φαινόμενα στο ύψος του κάμπινγκ «Τσόλης».

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Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

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