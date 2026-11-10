Αύριο το μεσημέρι ανοίγουν 107 καταστήματα της Pizza Fan
ΕΛΛΑΔΑ
Pizza Fan Καταστήματα

Αύριο το μεσημέρι ανοίγουν 107 καταστήματα της Pizza Fan

Υπενθυμίζεται ότι στην επιστροφή της αλυσίδας υπάρχει και μία αλλαγή, καταργείται το κέρασμα που συνόδευε τις παραγγελίες

Αύριο το μεσημέρι ανοίγουν 107 καταστήματα της Pizza Fan
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Το μεσημέρια (13:00) της Τετάρτης 11/11 αναμένεται να επαναλειτουργήσουν 107 από τα 109 καταστήματα της Pizza Fan, μετά τη διακοπή λειτουργίας που ακολούθησε τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι στην επιστροφή της αλυσίδας υπάρχει και μία αλλαγή, καταργείται το κέρασμα που συνόδευε τις παραγγελίες.

Την επαναλειτουργία των καταστημάτων ανακοίνωσε η Pizza Fan με ανάρτηση στο Facebook.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία.

Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης - η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.

Μπορείτε να παραγγείλετε από το pizzafan.gr, την επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά στο 18 111 ή στο 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών».

Αύριο το μεσημέρι ανοίγουν 107 καταστήματα της Pizza Fan
15 ΣΧΟΛΙΑ

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