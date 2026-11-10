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Πάνω από 250 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα, σε εξέλιξη έρευνα του ΕΟΔΥ για την αιτία της έξαρσης
Πάνω από 250 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα, σε εξέλιξη έρευνα του ΕΟΔΥ για την αιτία της έξαρσης
Δεν έχει εντοπιστεί κοινή εκδήλωση ή συγκεκριμένο παθογόνο, ενώ ζητήθηκε έλεγχος του νερού
Πάνω από 250 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς συνεχίζεται η προσέλευση ασθενών στο τοπικό Κέντρο Υγείας. Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (10/11), συνολικά 379 άνθρωποι είχαν αναζητήσει ιατρική βοήθεια παρουσιάζοντας συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.
Από τους ασθενείς που προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, οι 125 χρειάστηκε να παραμείνουν για λίγες ώρες στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να παρακολουθηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας στην περιοχή είναι 261.
Την ίδια ώρα, στο Νοσοκομείο Λάρισας δεν παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση των περιστατικών, καθώς μέχρι στιγμής η προσέλευση ασθενών με γαστρεντερικά συμπτώματα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη επιβάρυνση.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση της έξαρσης από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, με στόχο να διαπιστωθεί η αιτία που οδήγησε στην εμφάνιση δεκάδων περιστατικών στην περιοχή.
Πηγές του ΕΟΔΥ, αναφέρουν ότι από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δεν έχει προκύψει κάποιο κοινό κοινωνικό γεγονός ή εκδήλωση στην οποία να συμμετείχαν οι άνθρωποι που νόσησαν, ενώ δεν έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο παθογόνο που να ευθύνεται για την έξαρση.
Παράλληλα, διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις σε δείγματα ασθενών που χρειάστηκαν νοσηλεία, προκειμένου να προσδιοριστεί ο πιθανός λοιμογόνος παράγοντας.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης έχει επίσης ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες έλεγχος του νερού στην περιοχή, ώστε να εξεταστεί εάν υπάρχει ενδεχόμενη σύνδεση με την εμφάνιση των περιστατικών.
Από τους ασθενείς που προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, οι 125 χρειάστηκε να παραμείνουν για λίγες ώρες στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να παρακολουθηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας στην περιοχή είναι 261.
Την ίδια ώρα, στο Νοσοκομείο Λάρισας δεν παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση των περιστατικών, καθώς μέχρι στιγμής η προσέλευση ασθενών με γαστρεντερικά συμπτώματα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη επιβάρυνση.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση της έξαρσης από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, με στόχο να διαπιστωθεί η αιτία που οδήγησε στην εμφάνιση δεκάδων περιστατικών στην περιοχή.
Πηγές του ΕΟΔΥ, αναφέρουν ότι από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δεν έχει προκύψει κάποιο κοινό κοινωνικό γεγονός ή εκδήλωση στην οποία να συμμετείχαν οι άνθρωποι που νόσησαν, ενώ δεν έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο παθογόνο που να ευθύνεται για την έξαρση.
Παράλληλα, διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις σε δείγματα ασθενών που χρειάστηκαν νοσηλεία, προκειμένου να προσδιοριστεί ο πιθανός λοιμογόνος παράγοντας.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης έχει επίσης ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες έλεγχος του νερού στην περιοχή, ώστε να εξεταστεί εάν υπάρχει ενδεχόμενη σύνδεση με την εμφάνιση των περιστατικών.
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