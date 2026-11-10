Ρένια Λουϊζίδου: Για πολλούς ανθρώπους έχω υπάρξει ξινή, γρουσούζα, γκρινιάρα - Γιατί είπε όχι στο remake του «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή»

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά στο vidcast «Γυναίκες» του Marie Claire για το #MeToo, τα στερεότυπα που εξακολουθούν να περιορίζουν τις γυναίκες, την πίεση της εικόνας, τα σημεία που την έχει βοηθήσει ο σύζυγός της και τη διαδρομή της από τους «Απαράδεκτους» μέχρι σήμερα