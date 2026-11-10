Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ρένια Λουϊζίδου: Για πολλούς ανθρώπους έχω υπάρξει ξινή, γρουσούζα, γκρινιάρα - Γιατί είπε όχι στο remake του «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή»
Ρένια Λουϊζίδου: Για πολλούς ανθρώπους έχω υπάρξει ξινή, γρουσούζα, γκρινιάρα - Γιατί είπε όχι στο remake του «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή»
Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά στο vidcast «Γυναίκες» του Marie Claire για το #MeToo, τα στερεότυπα που εξακολουθούν να περιορίζουν τις γυναίκες, την πίεση της εικόνας, τα σημεία που την έχει βοηθήσει ο σύζυγός της και τη διαδρομή της από τους «Απαράδεκτους» μέχρι σήμερα
Φτάνει στο ραντεβού μας ακριβώς στην ώρα της, με εκείνη την ανεπιτήδευτη φυσικότητα που σε κάνει να αισθάνεσαι από την πρώτη στιγμή ότι συναντάς έναν δικό σου άνθρωπο. Είναι οικεία, ζεστή, πρόθυμη να γελάσει και να αυτοσαρκαστεί, αλλά την ίδια στιγμή διατηρεί μια διακριτική απόσταση, σαν να έχει βρει τον δικό της τρόπο να προστατεύει τον προσωπικό της χώρο χωρίς να υψώνει τείχη. Μιλά με τρυφερότητα για τα ζώα της και ιδιαίτερα για το αγαπημένο της τσοπανόσκυλο, με την ίδια αμεσότητα με την οποία λίγο αργότερα θα σχολιάσει τις σχέσεις, την τηλεόραση ή τις κοινωνικές συμβάσεις. Η κουβέντα μαζί της κυλά αβίαστα, αλλά δεν είναι καθόλου προβλέψιμη.
Η Ρένια Λουϊζίδου έχει ένα σπάνιο χάρισμα: μπορεί να μας κάνει να γελάμε ακόμη και όταν μιλά για τα πιο σοβαρά πράγματα. Ίσως γιατί πίσω από την οικειότητα των τηλεοπτικών χαρακτήρων που αγαπήσαμε κρύβεται μια γυναίκα με κοφτερή σκέψη και μια αξιοζήλευτη ικανότητα να παρατηρεί τις αντιφάσεις της εποχής μας. Και, κυρίως, χωρίς καμία διάθεση να πει αυτό που περιμένουν οι άλλοι να ακούσουν.
Φέτος τη συναντάμε σε δύο σειρές του Alpha, στο «Σόι σου», όπου επιστρέφει στον ρόλο της παρεμβατικής αλλά αξιαγάπητης Χαρούλας, και στους «Φόνους στο καμπαναριό», όπου δοκιμάζεται σε έναν εντελώς διαφορετικό, απολαυστικά ανατρεπτικό ρόλο. Δύο τηλεοπτικοί κόσμοι που αναδεικνύουν την κωμική της ευφυΐα και την ικανότητά της να δίνει ζωή σε χαρακτήρες με τις πιο διαφορετικές αποχρώσεις.
Στη συζήτησή μας για το vidcast «Γυναίκες» του Marie Claire, η αγαπημένη ηθοποιός μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις ανισότητες που εξακολουθούν να καθορίζουν τους ρόλους των γυναικών στην τηλεόραση, την πίεση της εμφάνισης στο πέρασμα του χρόνου, το #MeToo και την κατάχρηση εξουσίας. Αναρωτιέται γιατί η διεκδικητικότητα εξακολουθεί να ερμηνεύεται διαφορετικά ανάλογα με το φύλο και γιατί οι ίδιες οι γυναίκες συχνά συμμετέχουμε στον ανταγωνισμό που μας περιορίζει.
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Η Ρένια Λουϊζίδου έχει ένα σπάνιο χάρισμα: μπορεί να μας κάνει να γελάμε ακόμη και όταν μιλά για τα πιο σοβαρά πράγματα. Ίσως γιατί πίσω από την οικειότητα των τηλεοπτικών χαρακτήρων που αγαπήσαμε κρύβεται μια γυναίκα με κοφτερή σκέψη και μια αξιοζήλευτη ικανότητα να παρατηρεί τις αντιφάσεις της εποχής μας. Και, κυρίως, χωρίς καμία διάθεση να πει αυτό που περιμένουν οι άλλοι να ακούσουν.
Φέτος τη συναντάμε σε δύο σειρές του Alpha, στο «Σόι σου», όπου επιστρέφει στον ρόλο της παρεμβατικής αλλά αξιαγάπητης Χαρούλας, και στους «Φόνους στο καμπαναριό», όπου δοκιμάζεται σε έναν εντελώς διαφορετικό, απολαυστικά ανατρεπτικό ρόλο. Δύο τηλεοπτικοί κόσμοι που αναδεικνύουν την κωμική της ευφυΐα και την ικανότητά της να δίνει ζωή σε χαρακτήρες με τις πιο διαφορετικές αποχρώσεις.
Στη συζήτησή μας για το vidcast «Γυναίκες» του Marie Claire, η αγαπημένη ηθοποιός μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις ανισότητες που εξακολουθούν να καθορίζουν τους ρόλους των γυναικών στην τηλεόραση, την πίεση της εμφάνισης στο πέρασμα του χρόνου, το #MeToo και την κατάχρηση εξουσίας. Αναρωτιέται γιατί η διεκδικητικότητα εξακολουθεί να ερμηνεύεται διαφορετικά ανάλογα με το φύλο και γιατί οι ίδιες οι γυναίκες συχνά συμμετέχουμε στον ανταγωνισμό που μας περιορίζει.
Δείτε ολόκληρο το vidcast
Διαβάστε τη συνέχεια στο Marie Claire
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