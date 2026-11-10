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Επεισοδιακή καταδίωξη 21χρονου με κλεμμένο αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, έπεσε σε μπάρες διοδίων και σταθμευμένα οχήματα
Επεισοδιακή καταδίωξη 21χρονου με κλεμμένο αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, έπεσε σε μπάρες διοδίων και σταθμευμένα οχήματα
Στις 3 τα ξημερώματα εντοπίστηκε στους Αμπελόκηπους ο νεαρός οδηγός, ο οποίος αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει
Αστυνομική καταδίωξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα της στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 21χρονος οδηγός κλεμμένου αυτοκινήτου αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα στην περιοχή των Αμπελοκήπων και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ωστόσο, ο 21χρονος δεν συμμορφώθηκε και πάτησε γκάζι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.
Κατά τη διάρκειά της, ο νεαρός προσέκρουσε στις μπάρες των διοδίων Ωραιοκάστρου, χωρίς ωστόσο να σταματήσει. Η πορεία του ολοκληρώθηκε στην περιοχή της Νεάπολης, όπου το κλεμμένο αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιήθηκε.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα στην περιοχή των Αμπελοκήπων και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ωστόσο, ο 21χρονος δεν συμμορφώθηκε και πάτησε γκάζι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.
Κατά τη διάρκειά της, ο νεαρός προσέκρουσε στις μπάρες των διοδίων Ωραιοκάστρου, χωρίς ωστόσο να σταματήσει. Η πορεία του ολοκληρώθηκε στην περιοχή της Νεάπολης, όπου το κλεμμένο αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιήθηκε.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
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