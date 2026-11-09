Ριζικό λίφτινγκ στους 14 συρμούς της Γραμμής 1 με νέα καθίσματα και κλιματισμό: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Νέο τροχαίο υλικό στο υφιστάμενο αμάξωμα

Αντικατάσταση του συστήματος έλξης και εγκατάσταση νέων κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος. Αντικατάσταση του συστήματος ελέγχου πέδησης. Αντικατάσταση των μηχανισμών θυρών επιβατών. Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού και πνευματικού εξοπλισμού. Τοποθέτηση συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), με κάμερες στο εσωτερικό και περιμετρικά των συρμών. Διαμόρφωση ειδικών χώρων για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία και τη μεταφορά αμαξιδίων. Αντικατάσταση παραθύρων, δαπέδων και καθισμάτων. Εγκατάσταση οθόνης ελέγχου του συρμού στην καμπίνα του οδηγού. Τοποθέτηση σύγχρονων οθονών ενημέρωσης και πληροφόρησης επιβατών. Αναβάθμιση του εσωτερικού, με νέες πλευρικές επενδύσεις και φωτισμό LED. Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού. Γενική επισκευή και επανατοποθέτηση του εξοπλισμού που διατηρείται.

Η συναρμολόγηση των βαγονιών σε ολοκληρωμένο συρμό. Η ολοκλήρωση των στατικών δοκιμών. Η έναρξη των δυναμικών δοκιμών στη γραμμή δοκιμών των Σεπολίων. Η ολοκλήρωση των δυναμικών δοκιμών και η προσομοίωση λειτουργίας στη Γραμμή 1. Η εκπαίδευση οδηγών και τεχνικού προσωπικού.



Τι αλλάζει για τους επιβάτες

Σε ό,τι αφορά τις εργασίες στους συρμούς, όπως είπε ο γενικός διευθυντής Συντήρησης της ΣΤΑΣΥ, Χρήστος Μαμαλουκάκης, αυτές δεν αφορούν μια απλή επισκευή ή αισθητική ανανέωση αλλά πρόκειται για ουσιαστικά μια νέα γενιά συρμών, καθώς από το αρχικό τροχαίο υλικό που φθάνει στην τεχνική βάση του Βόλου διατηρείται το μεταλλικό αμάξωμα (σασί), ενώ αντικαθίστανται τα βασικά συστήματα και ο παλαιός εξοπλισμός.Ειδικότερα, οι εργασίες περιλαμβάνουν:Αναφορικά με τη διαδικασία ανακατασκευής, όπως εξήγησε ο γενικός διευθυντής συντήρησης, Χρήστος Μαμαλουκάκης, με το που φθάνουν οι συρμοί στο Βόλο ξεκινά αρχικά ο καθαρισμός των βαγονιών και απομάκρυνση graffiti και στη συνέχεια η αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση του παλαιού εξοπλισμού. Τα επόμενα στάδια είναι η επισκευή και βαφή του αμαξώματος, τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων και σωληνώσεων, η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, η επανατοποθέτηση του επισκευασμένου εξοπλισμού που διατηρείται. Το τελευταίο στάδιο στο Βόλο -πριν αναχωρήσουν οι συρμοί για τις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια - είναι η διενέργεια των στατικών δοκιμών.Εν συνεχεία τα βαγόνια μεταφέρονται οδικώς στις εγκαταστάσεις στα Σεπόλια, όπου εκεί πραγματοποιούνται:Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι κάθε συρμός υποβάλλεται στους απαραίτητους τεχνικούς και λειτουργικούς ελέγχους πριν από την ένταξή του στην επιβατική λειτουργία.Η ανακατασκευή, σύμφωνα με την διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία μετακίνησης στη Γραμμή 1, με παρεμβάσεις που αφορούν, τόσο την αξιοπιστία, την άνεση και την προσβασιμότητα.Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από συρμούς με:- Σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και ενισχυμένης επιτήρησης.- Νέες οθόνες ενημέρωσης και πληροφόρησης.- Βελτιωμένες δυνατότητες πρόσβασης και μετακίνησης για άτομα με αναπηρία.- Νέα καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και εσωτερικές επενδύσεις.- Σύγχρονο φωτισμό LED.- Αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού.- Νέα συστήματα έλξης και πέδησης, που συμβάλλουν στην ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη λειτουργία.