Στο νοσοκομείο γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λάρισα
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Λάρισα Παράσυρση πεζού

Στο νοσοκομείο γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λάρισα

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Στο νοσοκομείο γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λάρισα
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα ηλικίας περίπου 40 ετών, η οποία κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από αυτοκίνητο λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στον κόμβο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Φαρσάλων, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

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