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Συνελήφθη στη Νίκαια 36χρονος που πυροβολούσε με καραμπίνα και σημάδεψε αστυνομικούς, βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
Συνελήφθη στη Νίκαια 36χρονος που πυροβολούσε με καραμπίνα και σημάδεψε αστυνομικούς, βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
Ο 36χρονος επιχείρησε να διαφύγει στρέφοντας την καραμπίνα εναντίον των αστυνομικών – Στο σπίτι του εντοπίστηκαν έξι όπλα συνολικά, πυρομαχικά, ξίφη και σχεδόν ένα κιλό κάνναβης
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 36χρονος στη Νίκαια, ο οποίος πυροβολούσε άσκοπα με καραμπίνα και στη συνέχεια σημάδεψε με το όπλο αστυνομικούς που πήγαν στο σημείο για να τον συλλάβουν. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο, καθώς και σχεδόν ένα κιλό κάνναβης.
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3ης Νοεμβρίου. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα για πυροβολισμούς στην περιοχή και μετέβησαν στο σημείο, με τη συνδρομή της ομάδας ΟΠΚΕ. Κατά την έρευνά που πραγματοποίησαν εντόπισαν πέντε κάλυκες κσύαι, λίγο αργότερα, τον 36χρονο να κρατά την καραμπίνα.
Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει, στρέφοντας παράλληλα το όπλο εναντίον τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, παρά την έντονη αντίσταση που προέβαλε.
Στην καραμπίνα που κατασχέθηκε υπήρχαν έξι φυσίγγια, καθώς και ένα ακόμη στη θαλάμη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν επιπλέον ένα φυσίγγιο και ένας σουγιάς.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίστηκε και στο σπίτι του 36χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη πέντε καραμπίνες, ένα περίστροφο με φυσίγγιο, 999 γραμμάρια κάνναβης, 78 φυσίγγια και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Στον ίδιο χώρο βρέθηκε επίσης μεγάλος αριθμός όπλων και αιχμηρών αντικειμένων, μεταξύ των οποίων αναδιπλούμενοι σουγιάδες, μαχαίρια, τσεκούρια, τόξα, τρία βέλη και ξίφη.
Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3ης Νοεμβρίου. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα για πυροβολισμούς στην περιοχή και μετέβησαν στο σημείο, με τη συνδρομή της ομάδας ΟΠΚΕ. Κατά την έρευνά που πραγματοποίησαν εντόπισαν πέντε κάλυκες κσύαι, λίγο αργότερα, τον 36χρονο να κρατά την καραμπίνα.
Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει, στρέφοντας παράλληλα το όπλο εναντίον τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, παρά την έντονη αντίσταση που προέβαλε.
Στην καραμπίνα που κατασχέθηκε υπήρχαν έξι φυσίγγια, καθώς και ένα ακόμη στη θαλάμη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν επιπλέον ένα φυσίγγιο και ένας σουγιάς.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίστηκε και στο σπίτι του 36χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη πέντε καραμπίνες, ένα περίστροφο με φυσίγγιο, 999 γραμμάρια κάνναβης, 78 φυσίγγια και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Στον ίδιο χώρο βρέθηκε επίσης μεγάλος αριθμός όπλων και αιχμηρών αντικειμένων, μεταξύ των οποίων αναδιπλούμενοι σουγιάδες, μαχαίρια, τσεκούρια, τόξα, τρία βέλη και ξίφη.
Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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