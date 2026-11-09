Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο στην Κέρκυρα, συνελήφθη ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Παράσυρση πεζού Νεκρός

Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο στην Κέρκυρα, συνελήφθη ο οδηγός

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας

Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο στην Κέρκυρα, συνελήφθη ο οδηγός
Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας, όπου ένας 83χρονος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος ημεδαπός παρέσυρε τον 83χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να αφήσει την τελευταίο του πνοή στο σημείο.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από αστυνομικούς για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστριτών.

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