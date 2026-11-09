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Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο στην Κέρκυρα, συνελήφθη ο οδηγός
Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο στην Κέρκυρα, συνελήφθη ο οδηγός
Το τροχαίο σημειώθηκε στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας
Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας, όπου ένας 83χρονος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος ημεδαπός παρέσυρε τον 83χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να αφήσει την τελευταίο του πνοή στο σημείο.
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από αστυνομικούς για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστριτών.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος ημεδαπός παρέσυρε τον 83χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να αφήσει την τελευταίο του πνοή στο σημείο.
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από αστυνομικούς για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστριτών.
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