Επίδομα 2.500 ευρώ τον μήνα δίνει η Κύθνος για γιατρό στο νησί
ΕΛΛΑΔΑ
Κύθνος Γιατρός

Επίδομα 2.500 ευρώ τον μήνα δίνει η Κύθνος για γιατρό στο νησί

Ο Δήμος Κύθνου προσφέρει 1.000 ευρώ μηνιαίως και το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου επιπλέον 1.500 ευρώ – Προκηρύχθηκε θέση γενικού γιατρού ή παθολόγου στο νησί

Επίδομα 2.500 ευρώ τον μήνα δίνει η Κύθνος για γιατρό στο νησί
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Μηνιαία οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 2.500 ευρώ προβλέπεται για την προσέλκυση ειδικευμένου γιατρού στην Κύθνο, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στο νησί.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Κύθνου χορηγεί μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε κάθε ειδικευμένο γιατρό, ενώ το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου προσφέρει επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, που εκδόθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2026, εγκρίθηκε η προκήρυξη θέσης Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού ή Εσωτερικού Παθολόγου για το Πολυδύναμο Ιατρείο Κύθνου.

Επίδομα 2.500 ευρώ τον μήνα δίνει η Κύθνος για γιατρό στο νησί


Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κάλυψη της θέσης παιδιάτρου στο νησί, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης των κατοίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr, από τις 16 Νοεμβρίου 2026 στις 12:00 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 στις 12:00.
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