Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Μαλακώνει ο καιρός με αφρικανική σκόνη και βροχές, στους 24 βαθμούς σκαρφαλώνει ο υδράργυρος
Μαλακώνει ο καιρός με αφρικανική σκόνη και βροχές, στους 24 βαθμούς σκαρφαλώνει ο υδράργυρος
Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από την Τρίτη, περισσότερες βροχές Παρασκευή και Σάββατο - Αναλυτικά η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Μετά την ψύχρα και τους βοριάδες, ο καιρός μαλακώνει σταδιακά αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Οι άνεμοι γυρίζουν σε νοτιάδες, η υγρασία αυξάνεται και στο σκηνικό μπαίνουν η αφρικανική σκόνη και οι βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέβει και στα μέσα της εβδομάδας θα ξεπεράσει τοπικά τους 24 βαθμούς.
Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου προβλέπονται πρωινές ομίχλες, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, καθώς και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 18 με 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και το Ιόνιο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή.
Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς και οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγη συννεφιά, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν μέτριοι άνεμοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 12 βαθμούς.
Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη προβλέπονται λίγες βροχές στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει, ενώ η ενίσχυση των νοτιάδων θα ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Την Παρασκευή και το Σάββατο οι βροχές θα είναι περισσότερες και οι νοτιάδες θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα.
Την Κυριακή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Θα σημειωθούν και λίγες βροχές.
Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου προβλέπονται πρωινές ομίχλες, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, καθώς και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 18 με 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και το Ιόνιο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή.
Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς και οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγη συννεφιά, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν μέτριοι άνεμοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 12 βαθμούς.
Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη προβλέπονται λίγες βροχές στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει, ενώ η ενίσχυση των νοτιάδων θα ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Την Παρασκευή και το Σάββατο οι βροχές θα είναι περισσότερες και οι νοτιάδες θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα.
Την Κυριακή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Θα σημειωθούν και λίγες βροχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα