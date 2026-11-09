Μαλακώνει ο καιρός με αφρικανική σκόνη και βροχές, στους 24 βαθμούς σκαρφαλώνει ο υδράργυρος
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Βροχές Γιώργος Τσατραφύλλιας

Μαλακώνει ο καιρός με αφρικανική σκόνη και βροχές, στους 24 βαθμούς σκαρφαλώνει ο υδράργυρος

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από την Τρίτη, περισσότερες βροχές Παρασκευή και Σάββατο - Αναλυτικά η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Μαλακώνει ο καιρός με αφρικανική σκόνη και βροχές, στους 24 βαθμούς σκαρφαλώνει ο υδράργυρος
Μετά την ψύχρα και τους βοριάδες, ο καιρός μαλακώνει σταδιακά αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Οι άνεμοι γυρίζουν σε νοτιάδες, η υγρασία αυξάνεται και στο σκηνικό μπαίνουν η αφρικανική σκόνη και οι βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέβει και στα μέσα της εβδομάδας θα ξεπεράσει τοπικά τους 24 βαθμούς.

Καιρός με αφρικανική σκόνη και βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου προβλέπονται πρωινές ομίχλες, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, καθώς και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 18 με 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και το Ιόνιο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή.

Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς και οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγη συννεφιά, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν μέτριοι άνεμοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 12 βαθμούς.

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Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη προβλέπονται λίγες βροχές στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει, ενώ η ενίσχυση των νοτιάδων θα ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Την Παρασκευή και το Σάββατο οι βροχές θα είναι περισσότερες και οι νοτιάδες θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα.

Την Κυριακή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Θα σημειωθούν και λίγες βροχές.

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