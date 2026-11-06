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Υψηλότερες ταχύτητες Fiber: υποδομή ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Υψηλότερες ταχύτητες Fiber: υποδομή ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Από τις εφαρμογές cloud και την απομακρυσμένη συνεργασία έως τη μεταφορά μεγάλων αρχείων, η σύνδεση οπτικών ινών υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες της σύγχρονης επιχείρησης και διευρύνει τις δυνατότητές της να αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της
Μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με ομάδες σε διαφορετικές τοποθεσίες, να διαχειρίζεται αρχεία στο cloud και να εξυπηρετεί πελάτες μέσα από ψηφιακές εφαρμογές. Όσο περισσότερες λειτουργίες περνούν από το δίκτυο, τόσο πιο κρίσιμη γίνεται η σύνδεση που τις υποστηρίζει. Γι’ αυτό οι υψηλότερες ταχύτητες Fiber δεν αφορούν μόνο την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων· αποτελούν μέρος της υποδομής πάνω στην οποία οι επιχειρήσεις οργανώνουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Telekom προχωρά σε δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων για τους συνδρομητές Telekom Fiber, οικιακούς και εταιρικούς, χωρίς αλλαγή στο μηνιαίο πάγιο. Για τις επιχειρήσεις, η οπτική ίνα μπορεί να υποστηρίξει καθημερινές ανάγκες όπως τηλεργασία, μεταφορά μεγάλων αρχείων, χρήση εφαρμογών cloud και ψηφιακή εκπαίδευση. Η αναβάθμιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιβάλλοντα όπου πολλές υπηρεσίες και χρήστες χρειάζονται ταυτόχρονα πρόσβαση στο δίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Σε αυτό το πλαίσιο, η Telekom προχωρά σε δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων για τους συνδρομητές Telekom Fiber, οικιακούς και εταιρικούς, χωρίς αλλαγή στο μηνιαίο πάγιο. Για τις επιχειρήσεις, η οπτική ίνα μπορεί να υποστηρίξει καθημερινές ανάγκες όπως τηλεργασία, μεταφορά μεγάλων αρχείων, χρήση εφαρμογών cloud και ψηφιακή εκπαίδευση. Η αναβάθμιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιβάλλοντα όπου πολλές υπηρεσίες και χρήστες χρειάζονται ταυτόχρονα πρόσβαση στο δίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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