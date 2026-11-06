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Είκοσι δύο μεταμοσχεύσεις οργάνων έγιναν σε έναν μήνα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
Είκοσι δύο μεταμοσχεύσεις οργάνων έγιναν σε έναν μήνα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
Οι 22 μεταμοσχεύσεις ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων του Ιπποκρατείου, από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και το Αναισθησιολογικό έως τα εργαστήρια, τις χειρουργικές ομάδες και τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων
Συνολικά 22 μεταμοσχεύσεις οργάνων πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αξιοποιώντας τις δωρεές οργάνων που κατέστησαν δυνατές χάρη στη συναίνεση 28 οικογενειών ασθενών που κατέληξαν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιπποκρατείου, πραγματοποιήθηκαν 14 μεταμοσχεύσεις νεφρού, μεταξύ των οποίων μία διπλή, με τη μεταμόσχευση δύο νεφρών σε έναν λήπτη, πέντε μεταμοσχεύσεις ήπατος, μία συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού-παγκρέατος και μία μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη.
Στον συντονισμό των διαδικασιών συμμετείχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ενώ οι λήψεις των οργάνων πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με άλλα νοσοκομεία. Οι 22 μεταμοσχεύσεις ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων του Ιπποκρατείου, από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και το Αναισθησιολογικό έως τα εργαστήρια, τις χειρουργικές ομάδες και τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιπποκρατείου, πραγματοποιήθηκαν 14 μεταμοσχεύσεις νεφρού, μεταξύ των οποίων μία διπλή, με τη μεταμόσχευση δύο νεφρών σε έναν λήπτη, πέντε μεταμοσχεύσεις ήπατος, μία συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού-παγκρέατος και μία μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη.
Στον συντονισμό των διαδικασιών συμμετείχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ενώ οι λήψεις των οργάνων πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με άλλα νοσοκομεία. Οι 22 μεταμοσχεύσεις ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων του Ιπποκρατείου, από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και το Αναισθησιολογικό έως τα εργαστήρια, τις χειρουργικές ομάδες και τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων.
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