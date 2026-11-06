Έρχονται νέοι εμβολιασμοί στα φαρμακεία και ψηφιακά εργαλεία – Τι ανακοινώθηκε στην ημερίδα του ygeiamou
ΕΛΛΑΔΑ
Εμβολιασμοί Φαρμακεία

Έρχονται νέοι εμβολιασμοί στα φαρμακεία και ψηφιακά εργαλεία – Τι ανακοινώθηκε στην ημερίδα του ygeiamou

Με σκοπό την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης αναμένονται επικαιροποιημένες συστάσεις εμβολιασμών, ψηφιακά εργαλεία υπενθύμισης και διεύρυνση των εμβολιασμών σε φαρμακεία και παιδιατρικά ιατρεία, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην 5ην Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr

Έρχονται νέοι εμβολιασμοί στα φαρμακεία και ψηφιακά εργαλεία – Τι ανακοινώθηκε στην ημερίδα του ygeiamou
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Επικαιροποιημένο Εθνικό Εμβολιαστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει νέες συστάσεις, ψηφιακά εργαλεία όπως ο Ψηφιακός Βοηθός για τους γιατρούς και ο Σύμβουλος Υγείας στο κινητό των πολιτών με υπενθυμίσεις για εμβολιασμό, δυνατότητα διευρυμένων εμβολιασμών στα φαρμακεία αλλά και εμβολιασμούς ενηλίκων από παιδιάτρους για την θωράκιση όλης της οικογένειας.

Αυτές είναι κομβικές παρεμβάσεις που αναμένονται στο πεδίο του εμβολιασμού με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα μας, όπως αναδείχθηκαν στην 5η Ημερίδα του ygeiamou.gr με τίτλο «Εμβολιασμός: Προτεραιότητα Δημόσιας Υγείας – Επένδυση ζωής» που πραγματοποιήθηκε χθες στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης