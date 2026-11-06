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Έρχονται νέοι εμβολιασμοί στα φαρμακεία και ψηφιακά εργαλεία – Τι ανακοινώθηκε στην ημερίδα του ygeiamou
Έρχονται νέοι εμβολιασμοί στα φαρμακεία και ψηφιακά εργαλεία – Τι ανακοινώθηκε στην ημερίδα του ygeiamou
Με σκοπό την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης αναμένονται επικαιροποιημένες συστάσεις εμβολιασμών, ψηφιακά εργαλεία υπενθύμισης και διεύρυνση των εμβολιασμών σε φαρμακεία και παιδιατρικά ιατρεία, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην 5ην Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr
Επικαιροποιημένο Εθνικό Εμβολιαστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει νέες συστάσεις, ψηφιακά εργαλεία όπως ο Ψηφιακός Βοηθός για τους γιατρούς και ο Σύμβουλος Υγείας στο κινητό των πολιτών με υπενθυμίσεις για εμβολιασμό, δυνατότητα διευρυμένων εμβολιασμών στα φαρμακεία αλλά και εμβολιασμούς ενηλίκων από παιδιάτρους για την θωράκιση όλης της οικογένειας.
Αυτές είναι κομβικές παρεμβάσεις που αναμένονται στο πεδίο του εμβολιασμού με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα μας, όπως αναδείχθηκαν στην 5η Ημερίδα του ygeiamou.gr με τίτλο «Εμβολιασμός: Προτεραιότητα Δημόσιας Υγείας – Επένδυση ζωής» που πραγματοποιήθηκε χθες στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτές είναι κομβικές παρεμβάσεις που αναμένονται στο πεδίο του εμβολιασμού με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα μας, όπως αναδείχθηκαν στην 5η Ημερίδα του ygeiamou.gr με τίτλο «Εμβολιασμός: Προτεραιότητα Δημόσιας Υγείας – Επένδυση ζωής» που πραγματοποιήθηκε χθες στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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