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Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, ένοικος έσβησε τη φωτιά
Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, ένοικος έσβησε τη φωτιά
Η έκρηξη και η μικρής έκτασης φωτιά που ακολούθησε σημειώθηκε στις 3:15 τα ξημερώματα της Παρασκευής
Έκρηξη και φωτιά από γκαζάκια που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι έξω από είσοδο πολυκατοικίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:15 σε πολυκατοικία στην οδό Γιαννούλη Αιτωλού.
Κατά μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ακολούθησε μικρής έκτασης φωτιά.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τη φωτιά έσβησε ένοικος της πολυκατοικίας πριν να πάρει διαστάσεις.
Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο φέρονται να έχουν εντοπίσει ένα γκαζάκι και μια κροτίδα.
Από την έκρηξη και τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:15 σε πολυκατοικία στην οδό Γιαννούλη Αιτωλού.
Κατά μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ακολούθησε μικρής έκτασης φωτιά.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τη φωτιά έσβησε ένοικος της πολυκατοικίας πριν να πάρει διαστάσεις.
Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο φέρονται να έχουν εντοπίσει ένα γκαζάκι και μια κροτίδα.
Από την έκρηξη και τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.
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