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Αντιμέτωπος με λύκους κυνηγός στη Φθιώτιδα, πυροβόλησε για να τους φοβίσει αλλά αυτοί έμειναν ατάραχοι
Αντιμέτωπος με λύκους κυνηγός στη Φθιώτιδα, πυροβόλησε για να τους φοβίσει αλλά αυτοί έμειναν ατάραχοι
Δεν είναι πρώτη φορά που εμφανίζονται στην περιοχή λύκοι καθώς κάτοικοι και κυνηγοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με τα άγρια ζώα που δείχνουν ατρόμητα στην ανθρώπινη παρουσία
Αντιμέτωπος με δύο λύκους ήρθε κυνηγός στην Παλαιά Γιαννιτσού, στη Δυτική Φθιώτιδα ενώ ήταν με το κυνηγόσκυλό του.
Τα δύο άγρια ζώα, εκ των οποίων το ένα μεγαλόσωμο όπως περιέγραψε ο ίδιος, άρχισαν να πηγαίνουν προς το μέρος τους και πλησίασαν το σκύλο του και τότε πυροβόλησε στον αέρα για να τρομάξουν και να απομακρυνθούν.
Οι λύκοι ωστόσο δεν αντέδρασαν στον πυροβολισμό και παρέμειναν στο σημείο, κάτι που του προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία. «Κάθονταν ατάραχοι εκεί και κοιτούσαν τον σκύλο», είπε. Αυτό που τον ανησύχησε όμως περισσότερο ήταν το γεγονός ότι στην περιοχή βρισκόταν και άλλος κόσμος, κυνηγοί και άνθρωποι που μάζευαν ξύλα.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι κρίνοντας τη στάση των ζώων είναι πολύ πιθανό να επιτεθούν σε άνθρωπο στο άμεσο μέλλον.
Το φαινόμενο της εμφάνισης λύκων στην περιοχή της Παλαιάς Γιαννιτσάς κοντά σε σπίτια έχει προκαλέσει φόβο στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στους κτηνοτρόφους που φοβούνται για τα ζώα τους, σύμφωνα με πληροφορίες του Lamianow.
Στην ίδια περιοχή σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό. Άλλος κυνηγός, ο οποίος μάζευε κάστανα εκείνη την στιγμή, αντιλήφθηκε δύο λύκους να τον πλησιάζουν. Πάλι, τα ζώα δεν αντέδρασαν και δεν απομακρύνθηκαν από τις φωνές του ανθρώπου όπως είπε ο ίδιος που εκτιμά επίσης ότι μία επίθεση σε άνθρωπο δεν αργεί αν κρίνει από τη συχνότητα εμφάνισης των ζώων.
Την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος ζητούν και οι δύο κυνηγοί.
Τα δύο άγρια ζώα, εκ των οποίων το ένα μεγαλόσωμο όπως περιέγραψε ο ίδιος, άρχισαν να πηγαίνουν προς το μέρος τους και πλησίασαν το σκύλο του και τότε πυροβόλησε στον αέρα για να τρομάξουν και να απομακρυνθούν.
Οι λύκοι ωστόσο δεν αντέδρασαν στον πυροβολισμό και παρέμειναν στο σημείο, κάτι που του προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία. «Κάθονταν ατάραχοι εκεί και κοιτούσαν τον σκύλο», είπε. Αυτό που τον ανησύχησε όμως περισσότερο ήταν το γεγονός ότι στην περιοχή βρισκόταν και άλλος κόσμος, κυνηγοί και άνθρωποι που μάζευαν ξύλα.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι κρίνοντας τη στάση των ζώων είναι πολύ πιθανό να επιτεθούν σε άνθρωπο στο άμεσο μέλλον.
Το φαινόμενο της εμφάνισης λύκων στην περιοχή της Παλαιάς Γιαννιτσάς κοντά σε σπίτια έχει προκαλέσει φόβο στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στους κτηνοτρόφους που φοβούνται για τα ζώα τους, σύμφωνα με πληροφορίες του Lamianow.
Στην ίδια περιοχή σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό. Άλλος κυνηγός, ο οποίος μάζευε κάστανα εκείνη την στιγμή, αντιλήφθηκε δύο λύκους να τον πλησιάζουν. Πάλι, τα ζώα δεν αντέδρασαν και δεν απομακρύνθηκαν από τις φωνές του ανθρώπου όπως είπε ο ίδιος που εκτιμά επίσης ότι μία επίθεση σε άνθρωπο δεν αργεί αν κρίνει από τη συχνότητα εμφάνισης των ζώων.
Την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος ζητούν και οι δύο κυνηγοί.
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