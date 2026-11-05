Συνελήφθη 16χρονος για πάνω από 40 διαρρήξεις σε αυτοκίνητα και σχολικά κυλικεία στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Αστυνομία Κλοπές Ανήλικος

Συνελήφθη 16χρονος για πάνω από 40 διαρρήξεις σε αυτοκίνητα και σχολικά κυλικεία στο Ηράκλειο

Οι αλλεπάλληλες καταγγελίες και τα βίντεο που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων

Συνελήφθη 16χρονος για πάνω από 40 διαρρήξεις σε αυτοκίνητα και σχολικά κυλικεία στο Ηράκλειο
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Στη σύλληψη ενός 16χρονου από τη Βουλγαρία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από 40 διαρρήξεις σταθμευμένων αυτοκινήτων και σχολικών κυλικείων, προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο. Για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκε και ένας 19χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στις διαρρήξεις.

Οι δύο νεαροί μπήκαν στο μικροσκόπιο των αστυνομικών έπειτα από αλλεπάλληλες καταγγελίες για σπασμένα τζάμια και κλοπές από οχήματα, που είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της πόλης.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα διαδραμάτισε το υλικό από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές όπου είχαν καταγραφεί οι διαρρήξεις.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν συστηματικά τις καταγραφές, αναζητώντας κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων, μέχρι που κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δύο νεαρών.

Αρχικά, τα περιστατικά έμοιαζαν με μεμονωμένες διαρρήξεις. Ωστόσο, ο αυξανόμενος αριθμός των καταγγελιών οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πίσω από τις επιθέσεις σε σταθμευμένα αυτοκίνητα βρίσκονταν τα ίδια πρόσωπα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δράστες φέρονται να έσπαγαν διαδοχικά τζάμια οχημάτων, προκαλώντας ζημιές στους ιδιοκτήτες τους, ενώ στο πεδίο της δράσης τους περιλαμβάνονταν και κυλικεία σχολικών συγκροτημάτων.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν περισσότερες από 40 περιπτώσεις διαρρήξεων, επιχειρώντας να εξακριβώσουν τον ακριβή αριθμό των περιστατικών στα οποία εμπλέκονται οι δύο νεαροί.

Η συχνότητα των διαρρήξεων είχε προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στο Ηράκλειο, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες οχημάτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με σπασμένα τζάμια και υλικές ζημιές.

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Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό φθορών καταγράφηκε σε νηπιαγωγείο σε περιοχή δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκαν σπασμένα τζάμια.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στοιχείο που να συνδέει τις συγκεκριμένες φθορές με τη δράση του 16χρονου και του 19χρονου.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη εξιχνίαση των διαρρήξεων και τη διαπίστωση τυχόν εμπλοκής των δύο νεαρών σε επιπλέον περιστατικά.
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